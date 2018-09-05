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"Відправили на карантин": у Нью-Йорку ізолювали літак із сотнею недужих пасажирів на борту

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В аеропорту Нью-Йорка ізолювали літак, на борту якого 100 пасажирів відчули нездужання
В аеропорту Нью-Йорка ізолювали літак, на борту якого 100 пасажирів відчули нездужання / Фото із відкритих джерел

Понад сотня пасажирів літака рейсу авіакомпанії Emirates, який прибув з Дубая у міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, поскаржились на погане самопочуття.

Про це інформує ABC News.

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Так, рейс EK203 приземлився в аеропорту вранці в середу, 5 вересня. Після приземлення пілот літака повідомив, що у двох пасажирів спостерігається сильний жар, а близько 100 пасажирів "безупинно кашляють". 

Телеканал зазначає, що пасажири, які поскаржились на самопочуття, не виходять з літака, оскільки працівники охорони здоров'я продовжують вивчати ситуацію. Загалом на борту перебувають близько 520 осіб. Триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно в Афганістані вертоліт Мі-8, яким керував екіпаж з українців, злетів, набрав 15 метрів і упав. У підсумку фактично всі, хто перебували на його борту, загинули.

Теги: Новини США авіація Транспорт
Джерело: 24 Канал
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