Звідти він повернувся вкрай розчарований, зокрема й втратами на війні. До слова, його "жест доброї волі" потрапив під шквал критики головного пропагандистського собаки Владіміра Соловйова. Але зараз не про це, а про нове інтерв'ю Гіркіна, яке послухали журналісти 24 каналу.

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Гіркін боїться страти

Колишній так званий "міністр оборони ДНР" повернувся з фронту та почав роздавати інтерв'ю. В одному з них він розповів, яким може бути майбутнє, коли Росія програє війну. Зокрема він зробив прогноз, що ж тоді очікує на нього самого.

Варто нам програти цю війну, я просто поїду на довічне до Гааги, а там мене відправлять до Києва, і повісять. І сумнівів у мене немає,

– бідкався Гіркін.

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В інтерв'ю він також розповів, що його лякає ситуація на фронті. І саме її катастрофічність стала причиною того, що Гіркін розкритикував Рамзана Кадирова. Адже останній переконує, що так звана "спецоперація" йде за планом. Мовляв, усе під контролем російської армії. Але це зовсім не так. І це визнають самі окупанти.

А ще перед тим Гіркін пройшовся по військовому командуванню Росії. Йому не сподобалися інженерні споруди, якими мали б стримувати контрнаступ ЗСУ. За словами терориста, вони морально застаріли. Років так на 80, натякнувши на тактику часів Другої світової війни.

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