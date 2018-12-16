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      "Відпусти моряків, ми не хочемо війни": у Москві знову протести, є фото та відео

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      У Москві відбулися протести під будівлею ФСБ
      У Москві відбулися протести під будівлею ФСБ / Фото з відкритих джерел

      Біля будівлі ФСБ на Луб'янці у Москві відбулася акція протесту "Збори громадян, обурених діями влади", під час якої серед іншого вимагали звільнити захоплених українських моряків. Правоохоронці затримали 12 осіб.

      Про це повідомляє російське видання "Новая газета".

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      Так, під стінами ФСБ зібралося близько 50 осіб, вони вимагали звільнити фігурантів так званих справ "Сети" і "Нового величия".

      Організатори акції зазначили, що хотіли провести "марш за мир, проти насильства", "присвячений антивоєнній темі і сваволі силовиків всередині країни" за маршрутом від Пушкінської площі до проспекту Сахарова. Однак місцева влада перенесла акцію на околицю міста.

      Протести у Москві
      Під будівлею ФСБ у Москві відбулась акція протесту/ Джерело: novayagazeta.ru

      Один із учасників акції тримав плакат із закликом звільнити українських моряків, яких російські силовики атакували і незаконно захопили у полон в листопаді.

      Москві протести
      Серед іншого вимагали звільнення українських моряків/Джерело: novayagazeta.ru

      Москва протести
      Поліція затримала 12 учасників акції/ Джерело: novayagazeta.ru

      На акцію також прийшли члени прокремлівського руху SERB, які облили мочею одного з організаторів акції Олега Еланчика. Окрім того, були присутні активісти "Національно-визвольного руху" (НОД), які штовхали учасників акції.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Зброя Москва Новини Росії заручники
      Джерело: 24 Канал
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