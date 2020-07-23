Скільки коштуватиме відпустка та на які курорти Хорватії варто звернути увагу – розповіла директорка туристичної агенції.

Про що потрібно пам’ятати та на які витрати розраховувати, плануючи пляжний відпочинок закордоном у 2020 році, 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дар'я Сапожнікова.

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Цього разу ми розкажемо про особливості літнього відпочинку у Хорватії.

Як правильно обрати тур?

Почніть із розрахунків витрат та оберіть той варіант, який вписується у ваш бюджет. Хорватія – одна з найдорожчих країн Адріатики. Але прийнятні за ціною варіанти завжди можна підібрати у будь-яких категоріях, каже туроператорка. Тим більше, що відпочинок у цій країні дійсно того вартує.

Скільки коштує відпочинок у Хорватії / Інфографіка 24 каналу

"Хорватія – це туристичне комбо з природних та архітектурних пам'яток. Там скелі, гори, острови. Фантастичні пейзажі. Та неймовірне море, у якому вода лишається прозорою навіть у десяти метрах від берега", – каже Сапожнікова.

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При цьому, за її словами, Хорватію найкраще дивитися на машині. "Країна – досить дорога, особливо в туристичних містах. Але якщо взяти в оренду машину і від'їжджати на пару кілометрів від міста, щоб купити фрукти або пообідати в місцевому ресторанчику – все обійдеться набагато дешевше", – розповіла туроператорка.

Куди їхати?

Макарська – місто на узбережжі Адріатичного моря в Хорватії. Є одним із найтепліших міст у Хорватії. Пляжі там в основному дрібно галькові.

"Серед туристів цей курорт, прийнято вважати дитячим. Він позиціонується як місце, де буде цікаво відпочивати діткам і красиво – дорослим. Туристично комфортне містечко з гарною інфраструктурою, де можна знайти собі розваги кожен день. Макарську вибирають переважного для сімейного відпочинку. При цьому варто врахувати, що для дітей в самому місті розваг не дуже багато, тому краще звернути увагу на готель, та переконатись, що там є сервіси найменших дітей, яким потрібні анімаційні розваги", – сказала Сапожнікова.

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Ровінь – це хорватська Венеція. "Все місто прорізане безліччю каналів. Місто дуже жваве з ідеально чистими вулицями. Шикарна берегова лінія з дуже красивими островами уздовж неї. Старе місто Ровіня розташоване на півострові, схожому по формі на краплю, в центрі якої знаходиться кафедральний собор. Архіпелаг міста, на який відкривається чудова панорама з берегової лінії його історичного центру, налічує 22 острівця, серед яких найбільші й мальовничі — острова Св. Андрія і Св. Катерини", – розповіла вона.

Відпочинок у Ровіні / Фото: croatiainside.com

Також, за її словами, Ровінь вважається найромантичнішим містом серед усіх Хорватських курортів.

Оребич – тихе портове містечко. Туризм там розвивається з 60 років і вони вже навчилися мистецтву надавати відмінний і ненапряжний сервіс. Тут є і піщані пляжі, і галькові.

В Оребичі буде цікаво всім, хто любить море та цікавиться мореплавством. Це – історично місто моряків і там можна дізнатись чимало цікавого про історію морської справи у тутешніх краях. Крім того, Оребич пов'язаний з сусіднім островом Корчула як поромною переправою, так і пасажирськими катерами.

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Туристам також дуже радять піднятись на гору Святого Іллі, з вершини якої можна помилуватись панорамою острова Корчула та морським узбережжям. Також місто славиться своїми винами, які вважають найкращими у Хорватії.

Дубровник – найкрасивіше і найвідоміше місто Хорватії. Це – місто-музей просто неба, де дивитись уважно варто на все, що зустрінеться вам на шляху.

Відпочинок у Дубровніку / Фото: croatiainside.com

"Всі красиві картинки про цю країну – це звідти. Він внесений до списку спадщини ЮНЕСКО. Шикарний історичний центр міста, який має багату історію. Колись Дубровницька республіка була єдиним містом-державою в східній Адріатиці, здатним змагатися з Венецією. Дуже красива архітектура. Доглянуті галькові пляжі. Дивовижні пейзажі. Красиві заходи. Безліч спокійних бухт. Все навколо тішить і очі, і душу. Безліч екскурсій, добре розвинена туристична інфраструктура", – сказала Сапожнікова.

Що там із коронавірусом?

Поки що туристи, які в’їджають в Республіку Хорватія, можуть потрапити в країну без обов’язкової 14-денної самоізоляції, за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2. При цьому тест має бути зроблений не більше ніж 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід).

Якщо таких результатів тесту у вас немає – в’їзд дозволений з обов’язкою 14-денною самоізоляцією.

При цьому пам’ятайте, що дані щодо епідеміологічної ситуації постійно оновлюються і стрибки із однієї епідеміологічної зони в іншу для країн Європи – умовно звичне явище. Тому просто зауважте, що постійно потрібно стежити за ситуацією.

Загальні поради

Також варто зважати на такі поради:

Якомога більше мандруйте країною, якщо матимете таку можливість. За межами туристичних міст приховано чимало красивих старовинних вілл на березі моря, мальовничих бухт та дешевих ресторанчиків, де можна поласувати дуже смачними стравами з морепродуктів. При цьому зауважте, що розрахуватись там можна переважно готівкою.

Візьміть із собою не лише необхідний особисто вам набір медичних препаратів, а і додаткову пачку масок та одноразових рукавичок.

Залишайтесь на зв’язку з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку. Перед вильотом уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання.

Уважно вивчіть поради МОЗ щодо правил реалізації закордонних поїздок. Збережіть контакти найближчої дипломатичної установи України та цілодобової "гарячої лінії" МЗС України: +38-044-238-16-57.

Уникайте екскурсій, які пропонують відвідати сусідні країни. Епідеміологічна ситуація постійно змінюється. Навіть якщо в якусь з країн, до якої можуть запропонувати мандрівку готельні гіди, можна без проблем в’їхати, цілком можливо, що виїхати з неї буде не так просто.

Слідкуйте за всіма повідомленнями місцевих органів влади та в обов’язковому порядку дотримуйтесь всіх наявних вимог. В окремих регіонах, наприклад, влада може впроваджувати комендантську годину, яку краще не порушувати.

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