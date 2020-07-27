Чого очікувати від курортів Болгарії та скільки грошей потрібно на відпустку у цій країні – розповіла директорка туристичної агенції.

Які нюанси варто врахувати та на які витрати розраховувати, плануючи пляжний відпочинок закордоном у 2020 році, 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дар'я Сапожнікова.

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Цього разу – читайте про особливості відпочинку у Болгарії.

Як правильно обрати тур?

Тут діє золоте правило: починайте з бюджету.

При виборі турів реально оцініть свій бюджет. Виходячи з нього, дивіться, що подобається із тих варіантів, які укладаються у ваш бюджет. При цьому, обираючи відпочинок у Болгарії, також зверніть увагу на готель.

"Туризм у цій країні дуже добре розвинений, але в країні зберіглося безліч старих, ще радянських готелів, які дуже подібні до санаторіїв у Трускавці. Тому вибираючи тур потрібно дивитися не лише на ціну, а і на рік будівництва готелю, щоб потім не довелося дивуватися", – сказала Сапожнікова.

Скільки коштує відпочинок у Болгарії/ Інфографіка 24 каналу

"Найчастіше, що я чую з приводу відпочинку в Болгарії: з'їздити в Болгарію - це як відпочити в Одесі, "але трохи подалі від дому. У Болгарії плюс-мінус таке ж море, дуже схожий сервіс, і дуже подібна готельна база. Основна маса туристів – українці, що лише посилює ефект", – сказала туроператорка.

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При цьому зауважте, що основна маса турів у Болгарію – автобусні. "Є чартерні рейси, цього року уряд Болгарії обіцяв виплачувати невеликі компенсації за кожного, хто прилетів чартером, гіпотетично ціни на авіаперельоти мали б знизитись. Але по факту, автобуси все ще залишаються дешевшими", – додала Сапожнікова.

Куди їхати?

Сонячний берег – один з найпопулярніших курортів з великим вибором розваг, як для дорослих, так і для дітей. Крім того, це – один з найдорожчих в Болгарії варіантів відпочинку. Його заснували порівняно нещодавно – у 1957 році, тому саме тут якихось особливих пам'яток немає. Але зовсім поруч розташоване місто Несебр, стара частина якого включена до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відпочинок у Болгарії / Фото: booking.com

Цей курорт відомий завдяки своїм пляжам – піщаним, розтягнутим на 15 кілометрів у затишній невеликій затоці – з усією необхідною інфраструктурою для відпочинку.

Золоті піски – трохи дорожчий курорт. Дуже гарне, зелене місто. Місто, яке чудово підходить для активного молодіжного відпочинку, з великою кількістю клубів і бурхливим нічним життям.

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Бургас – не надто туристичне місто. Це – великий промисловий центр і розвиненою порт. Однак протягом останніх років вони багато сил витратили на те, щоб розвинути тут туристичний напрямок. Саме місто більше нагадує типову радянську забудову, але там хороший пляж, який порадує тих, хто шукає відпочинку біля моря без зайвих веселощів. Крім того, у Бургасі можна знайти досить непогані готелі.

Відпочинок у Болгарії / Фото: booking.com

Парки, заповідник, музеї. Велика кількість розкопок фракійських, давньогрецьких і римських поселень. Найзнаменитіша подібна пам'ятка міста – Акве Калід – багатофункціональний музейний комплекс, адаптований для приємного відпочинку.

Варна – відмінна суміш природи, архітектури та розваг. Там є клубне життя, проводиться безліч фестивалів (принаймні, у докарантінні часи – вони проводилися) і там завжди є, чим себе зайняти. За рахунок цього ціни дещо вищі, ніж на інших курортах.

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Кранево – тихе село, з непогано розвиненою інфраструктурою і дуже низькими цінами. Готелі – без зайвих витребеньок. Там можна розраховувати на відпочинок у невеликих приватних готелях на рівні трьох зірок. Пляжна смуга у Кранево – близько 6 км, з дрібним піском, пологим спуском у воду і відмінним мілководдям з рівним дном. За рахунок цього море чудово підходить для відпочинку з дітьми.

Созополь – стародавнє місто біля моря. Дуже гарне, у мальовничій гавані.

Відпочинок у Болгарії / Фото: booking.com

Спочатку будучи рибальським селищем, Созополь почав потроху розвиватися як курорт ще в середині 1920-х років і за сто років встиг вирости до улюбленого місця відпочинку болгарської богеми. Сьогодні це місто з дивовижною архітектурою, з гідним вибором розваг і великим виборів магазинів і ринків, де все необхідне можна купити по некурортній ціною.

Св. Костянтина і Олени – класика спокійного і розміреного курортного відпочинку, біля моря, з термальними джерелами, без зайвих витребеньок. Один з небагатьох курортів Болгарії, який радує великою кількістю зелені – він знаходиться в розкішній лісопарковій зоні. Тут немає ні гучних розваг, ні пам'яток: тільки парк, пляж і море.

Відпочинок у Болгарії / Фото: booking.com

Тут є один щодо протяжний пляж і кілька маленьких бухт. Берег досить високий і до пляжу необхідно спускатися сходами.

Що там із коронавірусом?

Поки що громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус.

"Болгарія поки зелена зона для в’їзду українських туристів, але вона знаходиться на межі спокійної епідеміологічної ситуації. Тому потрібно постійно перевіряти, чи не змінилось щось раптом. Є велика ймовірність того, що за час відпочинку ситуація змінитися і при собі краще завжди мати гроші на раптовий тест", – сказала Сапожнікова.

Правила безпеки в готелях для туристів будуть такими ж, як і скрізь. Додаткові дезінфекції, санітайзер, і температурний скринінг – те, що чекає нас на будь-якому курорті світу цього року.

Носіння масок обов’язкове у закритих громадських місцях, у тому числі в транспорті, метрополітені, аеропорті, автовокзалі, закладах торгівлі, лікарнях, аптеках, музеях, церквах.

Загальні поради

Також варто зважати на такі поради:

Візьміть із собою не лише необхідний особисто вам набір медичних препаратів, а і додаткову пачку масок та одноразових рукавичок.

Залишайтесь на зв’язку з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку. Перед вильотом уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання.

Уважно вивчіть поради МОЗ щодо правил реалізації закордонних поїздок. Збережіть контакти найближчої дипломатичної установи України та цілодобової "гарячої лінії" МЗС України: +38-044-238-16-57.

Слідкуйте за всіма повідомленнями місцевих органів влади та в обов’язковому порядку дотримуйтесь всіх наявних вимог. В окремих регіонах, наприклад, влада може впроваджувати комендантську годину, яку краще не порушувати.

Для того, щоб відстежувати поточні правила перетинання кордонів із різними країнами скористайтесь спеціальним сайтом, який розробило МЗС.

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