У багатьох літо асоціюється з відпусткою, відтак до неї починають готуватися ще за пів року. Адже тоді можна з легкістю придбати квитки чи забронювати номер у готелі. Проте пандемія COVID-19внесла свої корективи. Мовиться про закриті кордони та двотижневу самоізоляцію.

Як українці в цьому році проводять відпустку та скільки коштує відпочинок в умовах COVID-19 – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Ксенія: Не склалося цього року ще відпочити, але плануємо. Плануємо на Західну Україну чи, можливо, закордон. Щоб відпочити, мінімально потрібно 20 – 25 тисяч гривень. Якщо максимально – більше, ніж 30 тисяч.

Олександра: Відпочивали за містом, весь час проводили на дачі. Засмагали й відпочивали там. На море не їздили, але думаємо поїхати закордон і відпочити на морі з маленькою дитиною.

Андрій: Вже трошки відпочивали – на Кінбурнській косі. Коштує, може, десь 20 тисяч загалом на родину.



Кінбурнська коса / Фото Veter do it

Тетяна: Напередодні прилетіла з Туреччини. Зміни щодо коронавірусу – тільки в кращий бік. Зокрема, через шведський стіл. Мені більше подобається, що ви підходите і персонал накладає їжу в тарілку. Ви впевнені, що це чиста їжа, а не як раніше – стояла велика тарілка їжі і багато ложок. Відтак незрозуміло, хто до цього торкався. Відпочинок в Туреччині коштував 3,5 тисячі євро.

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Ірина: Я була в Затоці, там справді менше людей. Коли ми тільки їхали маршруткою від Одеси, то водій сказав, що раніше вдень відправляли 27 машин, а зараз тільки 9. Однак карантину там ніхто не дотримується. Проте пляжі незаповнені, чисті. І, в принципі, все обробляється. Це коштувало недорого. Десь 6 тисяч гривень – це на двох людей за 6 ночей.



Пляж у Затоці, що в Одеській області / Фото Вікторія Грінчук для 24 каналу



Відпочинок у Затоці / Фото Вікторія Грінчук для 24 каналу

Як зменшити ризик зараження коронавірусом на відпочинку

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй фейсбук-сторінці розповіла, яких правил потрібно дотримуватися на відпочинку в умовах пандемії.

Варто уникати великого скупчення людей і дотримуватися дистанції, як на березі водойми, так і у воді.

Слід обирати відкриті пляжі.

Дотримуватися гігієни кашлю та чхання, а також належної гігієни рук.

Не торкатися предметів (наприклад, парасольок від сонця, шезлонгів), якщо не впевнені, що вони оброблені дезінфекторами.

Не переодягатися в тісних роздягальнях.

Якщо маєте симптоми гострої респіраторної інфекції – не йдіть на пляж.

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