Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво

Якщо відпочинок у далеких екзотичних країнах вам з якихось причин "не світить" – в Україні є чимало красивих і незвіданих місць, де можна успішно відпочити. Причому – бюджетно, отримавши натомість масу вражень.

Журналісти 24 каналу знайшли кілька небанальних ідей для серпневого відпочинку. Ділимось результатами.

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Спершу про морські та "біля-морські" варіанти.

Кінбурнська коса

Це півострів між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Ягорлицькою чорноморською затокою, в Миколаївській області.



Край Кінбурнської коси, навпроти Очакова. Фото kherson.net.ua

Чим цікава: Тут абсолютно фантастичні види на море і лиман, де зливаються солона і прісна вода, тут мешкають понад 200 видів птахів, неймовірні рослинні краєвиди, тут цілі кілометри безлюдних пляжів. Є чимало озер. Тут можна купатися, засмагати, милуватися природою, медитувати. А от з "цивілізованим" відпочинком на кшталт ресторанів-дискотек тут значно гірше.

Як дістатись: Автобусом або автомобілем до села Геройське. Далі – позашляховиком або пішки. (Звичайні легковики категорично не рекомендуються – застрягнуть у пісках). Або – катером від Очакова чи Миколаєва (від 70 грн в один бік).



Озера на Кінбурнській косі. Фото Олексія Білецького

Де жити: У місцевих мешканців, на базах відпочинку чи сімейних садибах, за номери без зручностей – від 90 грн з особи, зі зручностями – від 150. Кемпінг – від 120 грн за двох за добу, у наметі в диких умовах – безкоштовно.

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Нюанси: з благами цивілізації тут сутужно. Про водопровід і каналізацію лише чули. Продукти треба купувати заздалегідь і везти з собою або купувати овочі-фрукти у місцевих чи їздити по продукти та смаколики за 70 км в Очаків. Так само бази відпочинку в якості "благ цивілізації" можуть запропонувати номер-люкс у фанерному будиночку. Намет треба ставити у визначених місцях – більшість території коси – заповідник.

Вилкове

Місто у Одеській області, на березі Дунаю. "Українська Венеція". Безпосередній сусід Дунайського біосферного заповідника.



Пейзажі Вилкового. Фото pizzatravel.com.ua

Чим цікаве: тут канали і човни замість вулиць. Можна рибалити, не виходячи з дому. Досліджувати місцевість. Купатися, засмагати.

Як дістатись: автомобілем, автобусом з Одеси (квиток близько 200 гривень), Сарати або Арцизу. Неабиякий нюанс – до Вилкового минулого року проклали нову смугу дороги. Віримо, що вона ще досі там і не в ямах.

Де жити: у гостьових будиночках, базах відпочинку, готелях – від 225 грн за двомісний номер. Але є тут і апартаменти за 1200.

Дунайський біосферний заповідник

Це 50 тисяч гектарів, куди входять дельта Кілійського рукава, Жебриянське пасмо, Стенцівсько-Жебриянівські плавні, острів Єрмаків, верхів’я озера Сасик, Джантшейський лиман, 2-кілометрова смуга акваторії Чорного моря.



Типовий краєвид заповідника. Фото Вікіпедія

Чим цікавий: надзвичайно цінними і розмаїтими зразками флори та фауни. Вікіпедія пише, що за кількістю видів фауни дельта Дунаю є чи не найбагатшим місцем у сучасній Європі.

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Як дістатися: адміністрація заповідника розташована у Вилковому, звідки можна вирушити у мандрівку заповідником в будь-якому напрямку.



Безмежне водне царство Дунайського заповідника. Фото ukrainaincognita.com

Де жити: в тому ж Вилковому. Якщо плануєте довгі мандри з ночівлею – беріть намет. Але зауважте – в заповіднику треба бути обережним щодо вогнища, краще порадитися із працівниками заповідника – де стати і як поводитися.

Далі – про відпочинок у горах.

Курорт Ізки

Це гірськолижний курорт на Закарпатті. Але влітку тут по-своєму цікаво та яскраво.



Краєвид у Ізках. Фото izki.ua

Чим зайнятись: ходити в гори (піші та кінні екскурсії), смакувати свіжий сир на сироварні, кататися на конях, а також – замовити послуги масажу та купання в чані. Ще – сходити на екскурсію до Свято-Миколаївського монастиря, салону-магазину Хустської фабрики капелюшків та оглянути дерев’яні церкви.

Тут і влітку функціонує крісельний підйомник гірськолижного курорту Ізки – можна милуватися красою природи з висоти пташиного польоту, фоткати цю красу чи знімати відео. Вартість підйомника – 50 гривень за підйом з людини.

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Як дістатись: поїздом до станції Воловець (з Києва квиток в купе – 490 гривень, зі Львова – 341). Далі ще 20 кілометрів трансфером. Автівкою – траса Київ-Львів-Чоп, 720 км з Києва.

Де жити: в готелі – але ціни тут не надто демократичні – близько 1000 гривень за двомісний "стандарт", у приватному секторі – від 75 гривень за місце.

Тустань

Це середньовічна наскельна фортеця-град, унікальна пам'ятка історії, археології, архітектури та природи, розташована у Сколівському районі на Львівщині.



Тустань влітку. Фото автора

Чим зайнятись: насолоджуватись і надихатися духом древності, сили і краси фортеці. До слова, вхід на територію пам'ятки платний: 50 гривень повна вартість, 25 – пільгова.

Також можна обійти прилеглі карпатські ліси. У сусідніх селах Урич, Східниця – оздоровитися цілющими карпатськими водами, відпочити тілом і душею на місцевих еко-курортах. Також неподалік Тустані є ще кілька цікавих місць: печерний монастир в Розгірче, підйомники на гори Тростян та Високий Верх.

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А 3-5 серпня цього року в Тустані відбудеться черговий фестиваль української середньовічної культури, під час якого можна стати свідком (чи й учасником) лицарських поєдинків та штурму фортеці або помилуватися чи особисто похизуватися вражаючими середньовічними костюмами.



На фестивалі "Тустань-2017". Фото з ФБ-сторінки фесту

Як дістатися: авто трасою Київ-Чоп, зі Львова – також через Східницю, поїздом – до Стрия (купе з Києва – 490 гривень), далі автобусом. Також автобуси є зі Східниці, Трускавця, Сколе.

Де жити: у приватному секторі – від 70гривень з особи, у готелях та міні-готелях – від 175 гривень.

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