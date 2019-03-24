Відразу 380 людей прописані в одній квартирі в Києві

Відразу 380 людей прописали в одній із київських квартир на вулиці Бондарській у будинку №3. Там у 104-й квартирі офіційно зареєстровано 380 виборців.

Ця кількість – чверть усіх виборців дільниці 801095 у Києві, повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

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Ще одна київська квартира "прихистила" 287 людей. Стільки виборців зареєстровано за адресою проспект Правди, 88б у квартирі №101. Ця квартира теж відноситься до виборчої дільниці 801095. Тож у двох квартирах зареєстровано близько половини всіх виборців однієї дільниці.

У коментарях до допису користувачі пояснюють, що у таких квартирах власники прописують велику кількість людей вже давно. Це не пов’язано з президентськими виборами-2019.

"І я там прописана була колись. Хто не має прописки, там за гроші прописуються. Це все реальні люди. Зазвичай ті, хто виїхав з Криму, навіть у далекі 2000 роки, але ми не можемо тут нормально працювати без київської прописки. Тож жодної афери немає", – написала в коментарях користувачка Вікторія Діхтярь.