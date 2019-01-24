Відразу після прочухана від Кличка комунальники ідеально розчистили Київ від снігу, – блогер

Отримавши прочухана від Кличка, комунальні служби за одну ніч ідеально прибрали Київ від снігу.

Про це заявила блогер і політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Про снігопади, мера і мотивацію. Вранці вчорашнього дня я якось рано стартанула – о 7:20, сипало, але не критично. А ось вечір... Ех, як би його пом'якше... Поїздка була ще та, плюс корки. Київ накрило сніговою ковдрою. Моя дочка сказала, що йти можна тільки з закритими очима, бо сипало безбожно, хльосткими поривами", – написала Світлана.

За її словами, снігоприбиральна техніка в місті працювала. Як доказ, блогер показала вечірнє фото моста Патона з технікою, що проїжджає.

"Ось як фізично розчистити дорогу, де тягучка? Ці хлопці на грейдерах, в помаранчевих і жовтих жилетках – НЕ Кінг Конги ж, розкидати машини не можуть. І ось знайомий каже, що бачив, як повний комплект снігоприбиральної техніки стояв в пробці десь в районі Шулявки. Дивилася на все це сніжна пишність – буксуючих на підйомах, дріфтуючих на проїжджій частині... Водій крекче поруч: ніколи такого не було, ніколи такого не було...", – поділилася блогер.

Вона також зазначила, що вночі ситуація з прибиранням міста сильно змінилася.

"А потім поверталася з Лівого берега, по проспекту, той же міст Патона. На годиннику 02:00, дороги, як ніби тут і снігу не було. До асфальту зіскребли, посипали сумішшю. От не знаю, як нашого двірника звуть, того, що з Печерського ЖЕКу, але спасибі йому – відкинув весь сніг, тротуари чисті, по Бойчука проїхався маленький такий трактор, теж пішохідну частину змів", – розповіла Світлана Кушнір.

За її словами, Кличко особисто виписав прочухана комунальникам, і тому сніг стали прибирати краще.

"Тут мені кажуть, що пізно увечері, коли ми всі мордувати з цим снігом, мер столиці жорстко поговорив з комунальниками. А я от думаю, ну звідки такий чарівний пендель прилетів, що через 3-4 години я їхала по чистій дорозі. Ось воно як у нас працює. Тому що комунальні служби раптом за ніч так розходилися працювати, що дійсно змогли практично ідеально прибрати Київ від снігу", – підкреслила блогер.

Вона також подякувала комунальним службам, яким довелося працювати в непростих умовах.

"М – це не тільки #мерКличко, це ще і М – мотивація. І, звичайно, спасибі комунальним службам. Все-таки снігопад дійсно був дуже потужним. І тільки злагодженою роботою і великими зусиллями досягли результатів. Ну і відео вам, від ще одного френда, який бачив, як ці загони чистили дороги. Ну краса ж!", – написала Світлана Кушнір.