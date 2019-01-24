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      Відразу після прочухана від Кличка комунальники ідеально розчистили Київ від снігу, – блогер

      149 Читать новость на русском
      Розчищення доріг
      Розчищення доріг / facebook.com

      Отримавши прочухана від Кличка, комунальні служби за одну ніч ідеально прибрали Київ від снігу.

      Про це заявила блогер і політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

      "Про снігопади, мера і мотивацію. Вранці вчорашнього дня я якось рано стартанула о 7:20, сипало, але не критично. А ось вечір... Ех, як би його пом'якше... Поїздка була ще та, плюс корки. Київ накрило сніговою ковдрою. Моя дочка сказала, що йти можна тільки з закритими очима, бо сипало безбожно, хльосткими поривами", написала Світлана.

      За її словами, снігоприбиральна техніка в місті працювала. Як доказ, блогер показала вечірнє фото моста Патона з технікою, що проїжджає.

      "Ось як фізично розчистити дорогу, де тягучка? Ці хлопці на грейдерах, в помаранчевих і жовтих жилетках – НЕ Кінг Конги ж, розкидати машини не можуть. І ось знайомий каже, що бачив, як повний комплект снігоприбиральної техніки стояв в пробці десь в районі Шулявки. Дивилася на все це сніжна пишність буксуючих на підйомах, дріфтуючих на проїжджій частині... Водій крекче поруч: ніколи такого не було, ніколи такого не було...", поділилася блогер.

      Вона також зазначила, що вночі ситуація з прибиранням міста сильно змінилася.

      "А потім поверталася з Лівого берега, по проспекту, той же міст Патона. На годиннику 02:00, дороги, як ніби тут і снігу не було. До асфальту зіскребли, посипали сумішшю. От не знаю, як нашого двірника звуть, того, що з Печерського ЖЕКу, але спасибі йому відкинув весь сніг, тротуари чисті, по Бойчука проїхався маленький такий трактор, теж пішохідну частину змів",  розповіла Світлана Кушнір.

      За її словами, Кличко особисто виписав прочухана комунальникам, і тому сніг стали прибирати краще.

      "Тут мені кажуть, що пізно увечері, коли ми всі мордувати з цим снігом, мер столиці жорстко поговорив з комунальниками. А я от думаю, ну звідки такий чарівний пендель прилетів, що через 3-4 години я їхала по чистій дорозі. Ось воно як у нас працює. Тому що комунальні служби раптом за ніч так розходилися працювати, що дійсно змогли практично ідеально прибрати Київ від снігу", підкреслила блогер.

      Вона також подякувала комунальним службам, яким довелося працювати в непростих умовах.

      це не тільки #мерКличко, це ще і М мотивація. І, звичайно, спасибі комунальним службам. Все-таки снігопад дійсно був дуже потужним. І тільки злагодженою роботою і великими зусиллями досягли результатів. Ну і відео вам, від ще одного френда, який бачив, як ці загони чистили дороги. Ну краса ж!", написала Світлана Кушнір.

      Теги: Новини Києва Віталій Кличко Дороги
      Джерело: 24 Канал
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