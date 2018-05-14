Відразу сім автомобілів зіткнулися у Львові

У понеділок, 14 травня, близько 11:00 на вулиці Богданівській у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися відразу 7 авто.

Про це повідомила у Facebook прес-служба Національної поліції у Львівській області.

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"Зіткнулись сім автомобілів – мікроавтобус "Мерседес Спринтер", "Пежо", ВАЗ-2101, вантажівка "Додж", ВАЗ-2104, "Тойота" та ВАЗ-2109", – повідомили у прес-службі.

Через ДТП постраждав водій "дев'ятки". Наразі він доставлений у лікарню, медики встановлюють діагноз.

Працівники поліції встановлюють обставини аварії та кількість потерпілих.

До слова, поблизу села Чинадійово, що на Закарпатті, близько обіду 13 травня зіткнулися автомобіль Mercedes і два мотоцикли. Трьох потерпілих госпіталізували, у двох з них діагностували важкі травми.