Відшкодування екологічного податку в автоматичному режимі прибере фактор корупції, – нардеп

Новий закон про екологічний податок, написаний за європейським прикладом, і який прийде на зміну існуючій системі, повинен працювати в автоматичному режимі.

Про це заявила народний депутат Валерія Заружко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами одного з авторів закону Валерії Заружко, автоматичний режим дозволить виключити чинник корупції.

"Ми пропонуємо, щоб відшкодування цього податку йшло в автоматичному режимі, тому що ми повинні прибрати фактор корупції, ми повинні прибрати це ручне регулювання: зайвих чиновників, зайві державні установи, бюрократичні процедури. Як ми вже бачили це на прикладі ПДВ. Коли відшкодування ПДВ пішло в автоматичному режимі, ми побачили значне поліпшення", – заявила Валерія Заружко.

Як повідомлялося раніше, за словами Заружко, держава збирає величезний податок (екологічний податок – ред.), який обчислюється мільярдами гривень, і який покликаний покращувати екологію, однак потрапляючи в державний бюджет дані кошти розмиваються, заявила Заружко.

За її словами, тільки чверть коштів, отриманих державою від екологічного податку можуть спрямовуватись на екологічні заходи. Решта 75% грошей йдуть у невідомому напрямку.

Зараз держава багато грошей збирає в якості екологічного податку, і цих грошей вистачило б, щоб вони використовувалися туди, де вони потрібні. Але зараз, оскільки є таке розпорошення грошей в державному бюджеті, ми не бачимо ефекту від цих грошей,

– заявила депутат.

Згідно з проектом нового закону, який зараз розглядається в комітеті Верховної Ради, підприємства-забруднювачі будуть самі інвестувати власні кошти в екологічні програми, при цьому вони звільняються від сплати 70% від суми екологічного податку. Така практика, за даними Заружко, забезпечить реалізацію екологічних проектів, а також виключить нецільове витрачання коштів.