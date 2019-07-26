Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад

Дати відсіч терористам уночі та залишитися непоміченими – done.

Цей невеличкий прилад на фото – підсвітка для шкал прицілів. І він не тільки допомагає вести бій у темний час доби (а ворог полюбляє відкривати вогонь саме у цей час), а й береже життя наших військових.

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Раніше для того, щоб підсвічували шкалу прицілу, бійці використовували телефони чи ліхтарики. Це незручно й до того ж дуже помітно для ворога, – розповідає менеджер по роботі з військовими фонду "Повернись живим" Oleg Karpenko. – Але тепер для цього існує спеціальна підсвітка з кількома рівнями потужності. Як це працює: прилад надійно прикріплюється на зброю (міномети, АГС чи будь-яку ствольну артилерію) і підсвічує шкалу зеленим кольором. Перевага у тому, що, по-перше, це непомітно для ворога – підсвітку бачить тільки військовий, який із нею працює. По-друге, її не треба заряджати – в неї вбудована батарейка, яка може працювати близько 10 років.