Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Ірпеня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія почала проти України.
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Журналістам заборонили в'їзд в Ірпінь
Відсьогодні (мовиться про 13 березня – 24 канал) ми забороняємо в'їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм і нашим захисникам,
– заявив Олександр Маркушин.
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Також мер закликав всіх представників медіа, а також всіх людей – не публікувати у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування!
"Це дуже важливо!" – відсумував мер міста.
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