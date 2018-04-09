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Відсьогодні стартує продаж iPhone 8 та iPhone 8 Plus в червоному кольорі, – ЗМІ

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Відсьогодні стартує продаж iPhone 8 та iPhone 8 Plus в червоному кольорі, – ЗМІ
/ Фото з вільних джерел

8 квітня співробітники стільникового оператора Virgin Mobile почали поширювати інформацію про те, що вже сьогодні, 9 квітня, Apple представить iPhone 8 та iPhone 8 Plus в кольорі (RED) Edition, після чого відразу запустить їх у продаж.

Про це повідомляє akket.com.

Чутки про те, що Apple випустить червоні iPhone 8 та iPhone 8 Plus, ходять ще з самого початку їх продажу, тобто з кінця вересня 2017 року. Повідомлялося, що покупці отримають можливість придбати ці мобільні пристрої в такому кольорі навесні 2018 року.

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Журналістам MacRumors вдалося отримати інформацію від стільникового оператора Virgin Mobile, який запевняє, що сьогодні, 9 квітня, Apple оновить каталог свого фірмового онлайн-магазину, додавши туди червоні смартфони iPhone 8 та iPhone 8 Plus, які покупці відразу ж зможуть замовити, тобто вони надійдуть у продаж миттєво . При цьому повідомити всіх про початок їх продажів "яблучна" корпорація має намір за допомогою прес-релізу, який розішлють у всі ЗМІ.

Червоний iPhone 8 та iPhone 8 Plus
9 квітня можуть запустити продаж iPhone 8 та iPhone 8 Plus в червоному кольорі

Важливо зауважити, що в документах Virgin Mobile йдеться про червоний колір тільки для смартфонів iPhone 8 та iPhone 8 Plus, тоді як купити iPhone X в такому кольорі, судячи з усього, не вийде. Це цілком логічний крок, тому як 5,8-дюймовий флагман Apple продається і без того відмінно, а от двом іншим телефонами потрібен «поштовх», яким стане нове кольорове рішення. Воно спонукає багатьох покупців придбати один з нових смартфонів.

Червоний iPhone 8 Plus
Продаж червоних iPhone 8 та iPhone 8 Plus розпочнеться одразу після презентації

Купити iPhone 8 та iPhone 8 Plus в червоному кольорі, за даними джерела, можна буде лише в основних регіонах світу, серед яких США і країни Європи. В інших країнах нове забарвлення може надійти в продаж на 1-2 тижні пізніше.

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Очікується, що разом з червоними iPhone 8 та iPhone 8 Plus компанія Apple запустить в продаж бездротовий зарядний пристрій AirPower, а також кейс з підтримкою бездротової зарядки для навушників AirPods.

Теги: Техно Смартфони Apple iPhone 8
Джерело: 24 Канал
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