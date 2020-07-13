Відставка голови НБУ Смолія: у Зеленського заявили, що не вимагали його звільнення
В Офісі Президента заявили, що очільник держави Володимир Зеленський підтримує незалежність Нацбанку. Водночас в ОПУ кажуть, що їх здивувало рішення Якова Смолія піти у відставку з посади голови НБУ.
Заява Офісу Президента щодо відставки Смолія
В ОПУ підкреслюють, що відставка Смолія стала для них несподіванкою. Про це представники адміністрації українського президента заявили в коментарі американському виданню Washington Post.
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Ніхто не очікував і не вимагав його заміни. Офіс Президента не може змусити людину залишитися на посаді, якщо він або вона цього не хоче,
– зауважили в Зеленського.
Водночас тут наголосили, що Ігор Коломойський не має впливу на держустанови. Так в Офісі Президента відповіли на питання щодо зацікавленості олігарха, оскільки той довгий час прагнув відставки Смолія.
"Божевільня викликає Гонтарєву", – зі свого боку відповів Коломойський на питання журналістів про його зв’язок з переслідуванням ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.
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Чому Смолій пішов у відставку
- Голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про відставку за власним бажанням 2 липня. Він пояснив це систематичним політичним тиском, який здійснювали на центробанк упродовж тривалого часу.
- Крім того, ЗМІ повідомили, що він вирішив іти у відставку через певний конфлікт з президентом Зеленським. Втім, як стверджували журналісти, як такого то конфлікту й не було, а Смолій діяв більше емоційно.
- Сам Зеленський і в ОПУ запевняють, що тиску жодного не було. Натомість Смолій вже після відставки повідомив, що у нього була зустріч із президентом. І під час цієї розмови очільник НБУ зрозумів, що має запитати в президента, чи повинен звільнитись. А той відповів: "Так".
- Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що причина відставки Смолія – це те, що НБУ існував у вакуумі. Натомість Нацбанк повинен розуміти, що одна з цілей діяльності – це сприяння зростанню економіки.
- Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія 3 липня.