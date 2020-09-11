Міністра фінансів Сергія Марченка можуть відправити у відставку. Цього не виключає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев.

В ефірі 24 каналу голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев підтвердив, що нардепи не задоволені управлінням боргом країни, співпрацею з міжнародним валютним фондом та призначеннями на митниці. До цього часу вони не бачили жодних напрацювань з боку Міністерства фінансів.

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Гетманцев зауважив, що оскільки він – один з тих, хто вирішував, кого призначати на посаду міністра фінансів, то розуміє свою відповідальність.

Рішення відправити Марченка у відставку – рішення комітету та Верховної Ради. Я не впевнений, що воно буде прийняте, але й не виключаю такого ходу подій. На сьогодні ми консультуємося з членами комітету про наші подальші кроки,

– сказав Гетманцев.

Голова комітету додав: "Ми очікуємо на проєкт державного бюджету 2021. Подивимось на зміст бюджету і на те, що уряд запропонує нам на наступний фінансовий рік. І вже на основі цього прийматимемо рішення".

Данило Гетманцев зауважив, що якщо говорити про Україну як про незалежну державу, яка має суверенітет, то треба діяти відповідно до Конституції, а не керуватись кадровими побажаннями того чи іншого поважного партнера. За його словами, оскільки Сергій Марченко приймав усі кадрові, політичні, організаційні рішення, то він повинен відчувати на собі політичну відповідальність за результати.

Що відомо про ймовірну відставку Марченка