Лаврову варто готуватись до відставки: чому Путін попрощається з дипломатом

Незабаром президенту Росії Володимиру Путіну доведеться попрощатися зі своїм міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Виною тому не тільки вік російського чиновника.

Дипломат стал слишком токсичен для мировой арены. А там в международных отношениях у Кремля и без того проблем по горло.

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Шпионы России в дипломатических представительствах в других странах массово провалили операцию, собирают бренные пожитки и возвращаются на родину.

А еще Сергей Лавров утратил авторитет среди коллег по миру, превратившись из представителя России в тонком деле международной системы коммуникаций в мелкого пропагандиста.

"На свете нет ничего более скучного, чем неприкрытая нагота", – писал Чак Паланик в романе "Невидимки". Но, вообще-то, кое-что есть, вынужден я с ним не согласиться – это очередное интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова.



Лавров – токсичен для мировой арены / Фото Associated Press

Разговор Лаврова и Киселева

Настолько шаблонным выдался разговор российского дипломата с пропагандистом Дмитрием Киселевым, который появился в сети 28 апреля, что, думаю, Чак Паланик оценил бы эту скуку по достоинству. Но это же проект Антифейк, где я смотрю подобные программы за вас.

Сергей Лавров чётко следовал кремлевской методичке. В Украине "неонацисты", "ультрарадикалы" и "киевский режим". И со всеми этими терминами должны бороться – опять же цитируя Лаврова – "ополченцы Донбасса", которых лично президент Зеленский разрешает называть террористами.

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Хотя бутафорский парламент, беспредел силовых органов, вражда к внешнему миру и подчеркивание своего исключительного превосходства, регулярная пропаганда, искусственные масовые демонстрации с изъявлением преданности государству – эти истории скорее про Россию, чем про какую другую страну.

Что сказал минист о Зеленском

А вот что по поводу Владимира Зеленского – Лавров обвинил шестого украинского президента в неистовом желании "удержаться у власти".

"Если говорить за украинскую сторону, за сторону Президента Украины Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти. Он готов платить любую цену, включая потакания неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", – сказал Лавров.



Лавров сказал, что для Зеленского главное – удержаться при власти / Фото ТАСС

Выходит, что Зеленский готов отдать власть "неонацистам", лишь бы удержать власть. Сложно понять, но это ж кремлевская пропаганда. Там логическое обьяснение чему-то найти сложно.

Ну, ладно, если ты в логике не конёк, так хоть вспомнил бы, что Зеленский – шестой президент Украины, а Путин мало того, что управляет Россией с 2000 года, так еще и переписал под себя конституцию так, чтоб обнулиться и собирается удерживаться у власти минимум 36 лет.

Как там принято говорить: не рой другому яму – сам в неё попадешь?

Не забыл зачерпнуть из методички Сергей Лавров и истории про распятых мальчиков и детей, на которых украинская армия якобы скидывает снаряды. Естественно, упомянул и про кровожадное ущемление русскоговорящих в Украине.

Так же сказал, что российские солдаты жителей ОРДЛО и дальше будут кидать на подвалы за неповиновение, заставлять брать российские паспорта и использовать тех, кто получил такие документы, чтобы в нужный Кремлю момент ввести войска в Украину для якобы их защиты.

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Подобные документы люди получают вынуждено, хотя террорист так называемой "ДНР" Денис Чепушилин недавно утверждал, что все в Украине спят и видят как бы себе заполучить российский паспорт. И об этом ему якобы пишут сами украинцы.



Лавров растерял свой авторитет / Фото Associated Press

Никаких подтверждений, правда, сказаному Пушилин не предоставил. Но вот Украинский институт будущего недавно провел опрос среди украинцев.

Оказалось, что 53% граждан Украины считают, что границы должны быть востановлены любой ценой против всего 2% тех, кто считают, что оккупированные части Украины должны перейти к России.

Да, Россия сегодня не одна испытывает трудности. Но ни в одной из европейских стран их текущие трудности не были вызваны таким большим стремлением к самовредительству. И все, что говорит Лавров в своих интервью рассчитано исключительно на внутреннего потребителя.

Лавров растерял личный авторитет

За годы службы путинскому режиму главный российский дипломат растерял личный авторитет в глазах международного дипломатического общества.

Он стал всего лишь еще одним маленьким рупором федеральной пропаганды и токсичным представителем этой страны.

Более того шпионов российского МИДа начали массово отправлять на родину. Весной 2021 года отношения России со многими странами Запада ухудшились.

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С конца марта по конец апреля российских дипломатов выслали из США и десяти стран Европы. Это более 40 человек из:

Болгарии;

Польши;

Литвы;

Латвии;

Италии;

Эстонии и так далее.

Эти все факты кладут негативный отпечаток на фигуру российского министра внутренних дел Сергея Лаврова, поэтому не за горами день, когда его поменяют на менее одиозную фигуру. Но не менее верную путинскому режиму.