Світові економісти та банкіри погано відреагували на відставку глави Національного банку України Якова Смолія. Представники Великої сімки заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України. А в міжнародній інвестиційній компанії Dragon Capital вирішили призупинити інвестиції в Україну. Крім того, під загрозою – співпраця зі МВФ.

Про можливі наслідки таких кадрових змін і що кажуть експерти – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Детальніше Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ

Фінансова стабільність під питанням

Національна валюта за добу втратила 30 копійок, міжнародні компанії призупиняють інвестиції в Україну, а вартість українських цінних паперів падає – і це лише перша реакція на заяву про відставку від голови Нацбанку Якова Смолія.

Ми отримали гроші від МВФ, ЄС, Світового банку. Останні гроші зайшли буквально день тому. Й одразу після цього ми тиснемо на НБУ! Це повністю руйнує довіру, яка є в цивілізованого світу до України,

– вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Національний банк України міжнародні інвестори вважали незалежним. Відставка очільника НБУ наче через політичний тиск підірве цю довіру, кажуть експерти. Однак про який політичний тиск йдеться – поки ніхто відповіді дати не може.

"Будемо спілкуватися зі Смолієм, запитаємо в нього про який саме політичний тиск він говорить і хто його змушує до тих чи інших дій. Бо на моє переконання самі по собі заяви наших окремих депутатів не можуть вважатися політичним тиском", – заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Не обійшлося без олігархів

У Раді критикували політику НБУ. Профільний комітет звинуватив регулятора в тому, що той штучно девальвував гривню та повільно знижував облікову ставку. Проте ці претензії навряд можна вважати політичним тиском. Експерти кажуть, що не обійшлося в справі без олігархів.

Це інтереси пана Коломойського. Група Коломойського активно тиснула на НБУ, щоб отримати контроль над "Приватбанком". Інший інтерес – вони намагаються змінити політику НБУ. Кажуть, що нічого поганого немає в друкуванні грошей,

– наголосив Фурса.

Але досвідчені банкіри проти такої політики. Зокрема банкір Володимир Лавренчук, ім'я якого згадують з-поміж ймовірних кандидатів на посаду голови НБУ.

"Дехто називає це "друкований станок". Україна не мала ніколи успіху, коли включала цей станок. українці бачили багато криз, тому ціна друкуванню грошей – ми цю ціну знаємо", – сказав Володимир Лавренчук.

Натомість економіст Борис Кушнірук вважає, що це інфляція й девальвація. Але в цьому випадку друк грошей – радше необхідність і спосіб позбутися дефіциту бюджету.

Що каже Мінфін

Тим часом у Міністерстві фінансів заспокоюють: у Нацбанку є резерви, отже – і запас міцності.

"Вважаю, що відставка голови НБУ не має впливати на макроекономічну стабільність України. Зараз, як ніколи, у нас достатньо економічних можливостей, щоби забезпечити стабільність", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Реакція МВФ

МВФ теж відреагував на ймовірну відставку Смолія. Там відзначили здобутки управлінця, а також висловили сподівання, що і його наступник забезпечує незалежність НБУ. Адже від цього залежить подальша співпраця між Україною та МВФ.

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