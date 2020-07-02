Відставка Смолія: економісти та банкіри б'ють на сполох
Світові економісти та банкіри погано відреагували на відставку глави Національного банку України Якова Смолія. Представники Великої сімки заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України. А в міжнародній інвестиційній компанії Dragon Capital вирішили призупинити інвестиції в Україну. Крім того, під загрозою – співпраця зі МВФ.
Про можливі наслідки таких кадрових змін і що кажуть експерти – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
Детальніше Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ
Фінансова стабільність під питанням
Національна валюта за добу втратила 30 копійок, міжнародні компанії призупиняють інвестиції в Україну, а вартість українських цінних паперів падає – і це лише перша реакція на заяву про відставку від голови Нацбанку Якова Смолія.
Ми отримали гроші від МВФ, ЄС, Світового банку. Останні гроші зайшли буквально день тому. Й одразу після цього ми тиснемо на НБУ! Це повністю руйнує довіру, яка є в цивілізованого світу до України,
– вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Національний банк України міжнародні інвестори вважали незалежним. Відставка очільника НБУ наче через політичний тиск підірве цю довіру, кажуть експерти. Однак про який політичний тиск йдеться – поки ніхто відповіді дати не може.
"Будемо спілкуватися зі Смолієм, запитаємо в нього про який саме політичний тиск він говорить і хто його змушує до тих чи інших дій. Бо на моє переконання самі по собі заяви наших окремих депутатів не можуть вважатися політичним тиском", – заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Не обійшлося без олігархів
У Раді критикували політику НБУ. Профільний комітет звинуватив регулятора в тому, що той штучно девальвував гривню та повільно знижував облікову ставку. Проте ці претензії навряд можна вважати політичним тиском. Експерти кажуть, що не обійшлося в справі без олігархів.
Це інтереси пана Коломойського. Група Коломойського активно тиснула на НБУ, щоб отримати контроль над "Приватбанком". Інший інтерес – вони намагаються змінити політику НБУ. Кажуть, що нічого поганого немає в друкуванні грошей,
– наголосив Фурса.
Але досвідчені банкіри проти такої політики. Зокрема банкір Володимир Лавренчук, ім'я якого згадують з-поміж ймовірних кандидатів на посаду голови НБУ.
"Дехто називає це "друкований станок". Україна не мала ніколи успіху, коли включала цей станок. українці бачили багато криз, тому ціна друкуванню грошей – ми цю ціну знаємо", – сказав Володимир Лавренчук.
Натомість економіст Борис Кушнірук вважає, що це інфляція й девальвація. Але в цьому випадку друк грошей – радше необхідність і спосіб позбутися дефіциту бюджету.
Що каже Мінфін
Тим часом у Міністерстві фінансів заспокоюють: у Нацбанку є резерви, отже – і запас міцності.
"Вважаю, що відставка голови НБУ не має впливати на макроекономічну стабільність України. Зараз, як ніколи, у нас достатньо економічних можливостей, щоби забезпечити стабільність", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Реакція МВФ
МВФ теж відреагував на ймовірну відставку Смолія. Там відзначили здобутки управлінця, а також висловили сподівання, що і його наступник забезпечує незалежність НБУ. Адже від цього залежить подальша співпраця між Україною та МВФ.
До теми У МВФ відреагували на відставку голови НБУ Смолія
Що відомо про відставку голови НБУ Смолія: коротко
- Глава НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск. У Нацбанку рішення прийняли з повагою.
- Раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.
- Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, він голова правління "Укргазбанку". Серед інших кандидатів Володимир Лавренчук та Тимофій Милованов.