День перемоги над COVID-19: чи впоралась Україна з весняною хвилею пандемії

Читать новость на русском
БЛОГ Михайло Дубинянський
Історик, публіцист, політичний оглядач

На тижні президентська фракція збирається обговорити можливу відставку Максима Степанова. Претензії до міністра охорони здоров'я України численні і добре відомі. Далі читайте російською.

Джерело:

24 канал

Сам Максим Владимирович не склонен оценивать свою деятельность критически: на днях глава МОЗ заявил о преодолении очередной волны COVID-19 и похвалил себя и подчиненных за проделанную работу.

Важно Украина договорилась о 20 миллионов доз вакцины Pfizer

Пафос и коронавирус

"Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем", – говорится на официальной странице Степанова в Facebook. Причем министерское заявление почти совпало с Днем победы, в нем фигурирует военная риторика, и по своему звучанию оно во многом схоже с традиционными советскими месседжами, приуроченными к 9 мая. Мол, на войне как войне: жертв много, было тяжело, но Родина справилась с этим суровым испытанием!

Разумеется, кого-то победные реляции Минздрава возмутят. Кто-то вспомнит о забитых под завязку больницах, об отказе госпитализировать тяжелых пациентов, о массовой выписке недолеченных, о лихорадочной погоне за кислородными концентраторами… И это уже не говоря о проблемах с тестированием, о неготовности к приходу новых штаммов или о проваленной вакцинации.

Читайте также Неприкасаемых нет, – Шмыгаль о кадровых изменениях в правительстве

Но советскому победному пафосу тоже не мешали ни катастрофические провалы, ни грубые ошибки командования, ни колоссальные человеческие потери. Более того, в ходе Второй мировой выяснилось, что СССР может позволить себе гораздо больше военных неудач и сопутствующих страданий, чем любая благоустроенная западная демократия: хотя бы потому, что в советском государстве несладко жилось и до войны. А современная Украина, пусть и в меньшей степени, но обладает тем же сомнительным преимуществом.

Предсказуемость провала

Мы слишком привыкли к неблагополучию и неустроенности. Наши ожидания от родного государства изначально занижены. Никто не верит, что в разгар эпидемии власти способны окружить население адекватной заботой и помощью. Никто не надеется на четкую работу здравоохранительной системы. Никто не рассчитывает, что пострадавшие граждане не останутся один на один со своей бедой. И это сказывается на отечественном восприятии коронакризиса – по сравнению с развитыми и до недавнего времени благополучными странами.

По теме Степанов заверил, что Украина вышла из третьей волны пандемии

То, что в Италии или в Испании считалось коллапсом и кошмаром, у нас представляется чем-то почти обыденным. То, что в Британии или в Бельгии выглядело крушением привычного порядка, у нас лишь усугубляет традиционную сумятицу. То, что в Соединенных Штатах стало сильнейшим имиджевым ударом по государству, в Украине лишь добавляет к негативному имиджу несколько дополнительных штрихов.

Конечно, в случае отставки министра Степанова украинцы не станут провожать его с сожалением и благодарностью. Но нельзя сказать, что на своем посту глава МОЗ обманул надежды миллионов соотечественников. Нет, особого разочарования не было: по той простой причине, что от нашего Минздрава и не ждали особых успехов в борьбе с COVID-19. Все отечественные провалы выглядят предсказуемыми – в отличие от американских или европейских неудач. И в этом смысле Украина действительно пострадала от пандемии меньше, чем продвинутый западный мир.