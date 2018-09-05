Відставка Продана: уряд підтримав звільнення голови Державної фіскальної служби

Кабінет міністрів в середу, 5 вересня, прийняв відставку виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Таке рішення було прийняте на закритій частині засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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Наразі новим виконувачем обов'язків голови ДФС буде Олександр Власов, колишній голова Одеської митниці. Раніше Власов очолював спеціальний підрозділ ДФС "Фантом", в часи правління Януковича працював у Державній податковій службі та Мністерстві економічного розвитку.

Водночас уряд оголосив конкурс на заміщення вакантної посади глави відомства.

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"Питання, яке ми з вами вже давно дискутували, це проведення конкурсу на позицію глави ДФС. Проведення такого відкритого та прозорого конкурсу є дуже важливим для подальшої реформи, в тому числі ДФС. Сьогодні уряд прийняв рішення про початок та оголошення такого конкурсу", – повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркароваска.

Нагадаємо, раніше Мирослав Продан звинуватив працівників Генпрокуратури в "кришуванні" контрабанди на Одеській митниці, і запевнив, що вже написав відповідну заяву до НАБУ.