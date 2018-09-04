"Відставка уряду і геноцид": Тимошенко відзначилася новою скандальною заявою

Фракція "Батьківщина" вимагатиме відставки Кабінету міністрів у разі, якщо буде ухвалено рішення про підвищення ціни на газ для населення.

Про це повідомляє прес-служба партії "Батьківщина".

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"Уряд в повному погодженні з президентом України підготував "подарунок" на початок нового політичного сезону у вигляді суттєвого підвищення ціни на газ для населення", – заявила Тимошенко під час Погоджувальної ради голів парламентських комітетів та фракцій.

Уряд в повному погодженні з президентом України підготував "подарунок" на початок нового політичного сезону у вигляді суттєвого підвищення ціни на газ для населення,

– наголосила вона.

Тимошенко додала, що після цього "Батьківщина" внесе проект постанови про відставку уряду до сесійної зали парламенту, а усі депутати, які не підтримають це рішення, будуть вважатися "спільниками геноциду українського народу".

Нагадаємо, про свої плани брати участь у виборах президента України у 2019 році Юлія Тимошенко заявила 20 червня. Політик навіть дала першу обіцянку – у разі перемоги провести референдум для схвалення нової Конституції.