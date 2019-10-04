Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі

28 вересня спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер пішов у відставку. Сталося це після оприлюднення скарги анонімного інформатора розвідки США щодо можливого тиску Дональда Трампа на Україну стосовно розслідування справи проти сина його політичного конкурента Джо Байдена.

Чи міг Волкер бути замішаним у скандалі в США?

Дональду Трампу загрожує імпічмент. Конгресмени-демократи, які ініціювали імпічмент, говорять, що Трамп, наполягаючи на такому розслідуванні, зловживав владою і використовував свої повноваження для зведення особистих рахунків з противником. Оскільки Байден – можливий кандидат в президенти від Демократичної партії в 2020 році.

Читайте також: Волкер свідчитиме перед Конгресом США щодо тиску Трампа на Зеленського, – ЗМІ

У скарзі, зокрема, говориться, що через день після того, як президент України мав телефонну розмову з Трампом, Волкер зустрівся із Зеленським та українськими політиками. Волкера на цих зустрічах супроводжував посол США в ЄС Гордон Сондлан. На думку автора скарги, Волкер міг радити Зеленському, що робити з вимогами Трампа.

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

Що відомо про Курта Волкера

Відставка Волкера стала першою відставкою після початку процедури імпічменту президента США. Курта Волкера призначили спецпредставником США з питань України в липні 2017 року.

До того часу такої посади не існувало. Питаннями України займалася експомічниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд. Її дуже любили цькувати російські ЗМІ за пряму підтримку подій на Майдані. Нуланд займалась багатьма країнами регіону і не тільки, а до сфери відповідальності Курта Волкера входила тільки Україна.



Вікторія Нуланд

Натомість Волкер повинен був займатися питаннями російсько-української війни, координувати зусилля з боку Держдепартаменту задля врегулювання конфлікту. В своїй заяві держсекретар США Рекс Тіллерсон тоді зауважив, що завдяки багатому досвіду Курт має унікальну спроможність спрямувати цей конфлікт до вирішення.

Важливо! Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України

Після зустрічі Трампа та Путіна в липні 2017 року російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що "президенти домовилися про паралельний канал комунікації щодо впровадження мінських угод". Тобто Волкер, по суті, мав стати американським дипломатом, який комунікував би з Україною, Росією та європейцями.

Ким працював Волкер?

Курт Волкер – досвідчений дипломат, провідний американський експерт з питань національної безпеки. Він розпочав свою кар'єру як аналітик ЦРУ в 1986 році. Працював там до 1988 року, після чого приєднався до Державного департаменту США, як службовець зовнішньої служби.



Курт Волкер

Волкер працював правником у складі команди сенатора Джона Маккейна два роки. У 1998 році він став першим секретарем місії США в НАТО. З 1999 по 2001 роки був заступником директора приватного кабінету Генерального секретаря НАТО. Тобто Волкера і воєнні питання пов’язувало багато чого протягом усієї кар’єри.

Читайте також: Волкер просив український уряд не втручатися в політику США

Наступним її етапом стала посада виконуючого обов'язки директора з питань європейських та євразійських справ Ради національної безпеки. До його зони відповідальності відносилась підготовка США до саміту країн-учасниць НАТО в Стамбулі 2004 року та Празького саміту 2002 року.

З 2008 по 2009 роки Волкер був постійним представником США в НАТО. З 2011 року Волкер – Директор Інституту Маккейна в Аризоні. Так, саме того Маккейна – найбільш антиросійського сенатора у американців.

Волкер мав антиросійську позицію

Ще до свого призначення Волкер відстоював чітку антиросійську позицію. Він завжди говорив, що на сході України присутні російські війська, і що на Донбасі немає ніякого громадянського конфлікту. В 2015 році називав мінські угоди не мирними домовленостями, а угодою про розподіл України, яке було нав'язано Києву Німеччиною, Росією і Францією.



Волкер публічно говорив, що Росія почала війну на Донбасі

В квітні 2017 року під час засідання Сенату він заявляв, що США повинні більш активно протистояти викликам та агресії Російської Федерації на пострадянському просторі. Зазначав, що Росія намагається дестабілізувати та зруйнувати порядок в Європі, який виник після холодної війни, застосовуючи силу в таких країнах як Грузія, Молдова та Україна.

Після призначення на посаду, Волкер одразу окреслив свою позицію по Україні, заявивши, що "Донбас – це територія, яка була захоплена і окупована, а Крим Росія анексувала". Санкції проти Росії, на його думку, повинні посилюватися до тих пір, поки вони не приведуть до врегулювання ситуації на сході України.

Через таку безкомпромісну позицію Волкера критикували російські політики та ЗМІ. Звинувачували в прагненнях ескалації конфлікту та руйнування Мінських угод.

Курт Волкер десятки разів приїздив в Україну, відвідував зону проведення АТО/ООС. Перебував на лінії розмежування, спілкувався з військовими та місцевими мешканцями. Також він послідовно виступав за надання Україні американської військової допомоги. Зокрема, говорив, що США готові надавати Україні летальну зброю, як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною.

Читайте також: Волкер зустрічався зі співробітником компанії Burisma, де працював син Байдена, – ЗМІ

З не настільки приємного один з американських новинних сайтів нещодавно звинувачував Волкера у лобіюванні інтересів виробника протитанкових ракетних комплексів "Джевелін".

Волкер чітко окреслював роль Росії у розв’язанні війни, зазначаючи, що Україна виконала свою частину Мінських угод і подальше просування мінського процесу зараз залежить від Росії. Для нас така позиція на міжнародній арені була важливою і вигідною.

Волкер зустрічався з помічником російського президента

За час своєї роботи на посаді Волкер 4 рази зустрічався з помічником російського президента Рладиславом Сурковим. З січня 2018 року зустрічі сторін припинились.

Основна розбіжність між позиціями США та Росії полягала в тому, що РФ хотіла розмістити миротворців виключно на лінії розмежування конфліктуючих сторін, в той час як США (і Україна) наполягали на тому, щоб миротворці зайняли всю територію, контрольовану так званими "ДНР" і "ЛНР", включаючи українсько-російський кордон.

На посаді Волкер перебував понад два роки. За цей час йому вдалося виконати важливу задачу – не дати згаснути увазі до української війни в США та Європі.

Волкера називали "спецпредставником України в США"

Кореспондент американського Radio Free Europe Крістофер Міллер зазначав, що Волкер постійно намагався сприяти діалогу з Росією для відновлення миру та вирішення конфлікту на Донбасі. За його словами, багато що з роботи Волкера не було публічним.

Волкера він назвав "представником України у США", оскільки приїжджаючи в Україну, він зустрічався з представниками влади та людьми, а у Вашингтоні завжди міг розказати, чому Україна потребує допомоги.

Сам Волкер в одному з інтерв’ю зазначав, що за час роботи вдалося змінити бачення громадян США, Європи та України про те, що відбувається на Сході, зокрема, вдалося розтлумачити, що в Україні не громадянська війна, а російська інтервенція.

Іще за час роботи Волкера сталися такі події:

• В липні 2018 Державний департамент США затвердив Кримську декларацію, якою США закріпили політику невизнання Америкою незаконної анексії Криму.

Читайте також: Клімкін про відставку Волкера: Ми були йому небайдужі

• В жовтні 2018 США скасували ембарго на поставки зброї в Україну й відійшли від позиції адміністрації експрезидента Обами, що поставки озброєння можуть загострити ситуацію на Донбасі. Курт Волкер тоді заявив, зняття ембарго стосується «стримування подальшої агресії».

• В лютому 2019 Курт Волкер представив сайт Держдепу "про агресію Росії в Україні", який розповідав про наслідки російської агресії в Україні англійською мовою.

Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of aggression in .



Thanks to ⁦@CSOAsstSec⁩ and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 21 лютого 2019 р.

При цьому він відмічав, що не вдалось змусити росію визнати відповідальність, імплементувати Мінськ та звільнити території.

То ким був Курт Волкер для України?

Чи був він її патріотом, як його іноді намагалися зобразити деякі політики чи громадські активісти? Очевидно, що навряд. Хоча певна доля особистого у тому, що відбувається у нас, для нього теж є. Точніше для його дружини. Вона народилася в Грузії і гарно знає, що таке "братська любов" росіян.

Курт, у першу чергу, був патріотом Сполучених Штатів, яким вірно служив усю свою кар’єру.

Читайте також: Штайнмаєр симпатизує Росії, або Чим небезпечна його формула у вирішення конфлікту на Донбасі

А Сполучені Штати мають свої інтереси та цінності. І у більшості випадків вони про бізнес та вплив. І оскільки на даному етапі нашого існування нам зі Штатами по дорозі – він був союзником України на світовій арені.

З усіх дипломатів США риторика саме Волкера була найбільш категоричною. Він чітко вимагав від Росії та України послідовного виконання мінських угод у інтерпретації найбільш вигідній Україні. А оскільки Росія явно їх саботувала, Волкер концентрував саме на ній увесь тиск.

Його відставка для України – це серйозна втрата. Навряд чи його наступник чи наступниця будуть настільки ж послідовні та жорсткі щодо Росії. А Трамп, лишившись без відповідного спецпредставника буде знімати з себе відповідальність і тиснути на те, щоб на прямих переговорах між Росією та Україною ми розібралися самі.

Для усього світу так буде зручніше. Адже очевидно, що з української кризи вийти чистим не зможе ніхто. Тому для росіян відставка Волкера – це однозначний шанс на покращення їхнього становища.

Що ж стосується Штатів, то там не менш цікава історія. Нью Йорк таймс стверджували що їх джерело – це співробітник ЦРУ, який працював у Білому Домі. Саме його дії призвели до безпрецедентного – публікації перемовин двох президентів.

Читайте також: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

Наступного дня інший колишній (якщо такі бувають) співробітник ЦРУ Курт Волкер подав у відставку. Цілком можливо, що це ознака того, що розвідувальні органи Сполучених Штатів стають ще одним і уже публічним стримувачем для Трампа, який в деяких сферах останнім часом нівелював роки їхньої роботи.



Володимир Зеленський та Дональд Трамп

На заході президента України Володимира Зеленського іноді називають українським Трампом. І я дуже сподіваюсь, що історія з Волкером стане гарним дзвіночком і для нової української влади. Дзвіночком про те, що силовики з якими не рахуються можуть почати захищати свої здобутки так, як вважатимуть за потрібне.

Адже президенти міняються, а національні інтереси ні. І є червоні прапорці, за які не можна заходити, бо за ними роки роботи людей і покладені долі та життя. І ніхто не має права ними поступатися, незалежно від кількості голосів та посад.

Це було доведено кількома українськими президентами, діючим американським і, сподіваюсь, що цей урок нам з вами не доведеться нікому повторювати.