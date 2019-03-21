Відсторонення Мангера від керівництва Херсонською ОДА – чинне: суд відхилив апеляцію

Владислава Мангера не поновлять на посаді голови Херсонської ОДА. Суд відхилив апеляцію адвокатів чиновника, підозрюваного у причетності до організації вбивства Катерини Гандзюк. До того ж, прокурори вимагатимуть зміни запобіжного заходу із застави на утримання під вартою.

Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду про відсторонення Владислава Мангера від посади голови Херсонської облдержадміністрації залишається чинною. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

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За її словами, апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу адвоката Мангера – підозрюваного у причетності до організації вбивства Катерини Гандзюк. При цьому Мангеру та його захиснику вручили копії клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на утримання під вартою.

Клопотання негайно скерують до суду для розгляду по суті.

Нагадємо, 11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 числа Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід — чиновника було взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

Того ж дня за Мангера внесли заставу, а зробив це його адвокат Дмитро Ільченко. Увечері ж голова Херсонської облради вийшов із СІЗО на волю. 18 лютого він уже вийшов на роботу. А майже за місяць, 11 березня, з посадовця зняли електронний браслет стеження та повернули закордонний паспорт.

Події, які передували оголошенню підозри Мангеру:

• 8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, її друзі та активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з питанням "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?" Жодне прізвище замовників офіційне слідство тоді не назвало.

• 9 лютого активісти прийшли на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Вони також тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?" та намагалися поставити політикині запитання, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.

• Після цього розгорілись сутички біля райвідділку поліції, де перебували активісти, але їх за деякий час усе ж відпустили. На місце, зокрема побратими затриманих, аби заступитися за своїх. Поліція застосувала силу проти активістів і навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

• Увечері 9 лютого після всіх сутичок обурені активісти вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони палили фаєри та запускали феєрверки. Аваков прокоментував затримання та побиття активістів тільки в соціальних мережах, заступившись за правоохоронців.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк . За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.



• Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".