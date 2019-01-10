Відступати їм нікуди, мотивовані вони добре, – тренер БК "Запоріжжя" про майбутніх суперників

2019 рік почався для БК "Запоріжжя" c поразки від "Дніпра" в Кубку України та вильотом з турніру. Тепер команда зможе повністю зосередитися на Суперлізі Парі-Матч, де її чекають непрості матчі з "Черкаськими Мавпами" та "Київ-Баскет". Головний тренер запорожців Валерій Плеханов розповів, як його команда готувалася до цих поєдинків.

– Як для команди пройшла новорічна відпустка?

– Так вийшло, що після першої кубкової гри з "Дніпром" відразу чотири людини потрапили в "лазарет" з травмами і не могли тренуватися. Ще двоє працювали індивідуально. Тому до Нового року велика частина занять зводилася якраз до індивідуальних. Деякі хлопці потім покинули "лазарет" і приєдналися до команди, але їх відсутність все одно вплинула на тренувальний процес.

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– Перший поєдинок року в Суперлізі Парі-Матч проти "Черкаських Мавп". Що можете сказати про суперника?

– Ми завжди серйозно ставилися до чемпіона України. Їх місце в турнірній таблиці – тимчасове явище, яке пов'язане з великою кількістю травм. Тим більше, ми одні з небагатьох, хто примудрився їм програти вдома, коли вони були не в оптимальному складі. Зараз відновився Бояркін, Ткаченко, ще команда підписала третього американця. Складно про нього поки що багато сказати, але мобільності він додасть, та й ротація буде ширшою. Відступати їм нікуди, так що мотивовані вони добре.

– У Києві буде простіше?

– Анітрохи. Так, "Київ-Баскет" віддав в кінці другого кола кілька перемог. Вони були, здавалося, у них в руках, але вислизнули. Гра буде максимально напруженою. Нас чекає дуже складний виїзд. Зараз всі команди рівні, немає такої, яка б явно домінувала або була на голову всіх слабкішою.

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