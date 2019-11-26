Відсутність комунікації НАБУ насторожує, – Шабунін про підозру Садовому

Коли САП за підтримки НАБУ вручає підозру, як правило, антикорупційне бюро в соцмережах та на сайті пояснює її суть. Проте у випадку з підозрою львівському меру Андрію Садовому такої комунікації щодо доказової бази не було.

Про це у коментарі 24 каналу розповів голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

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За його словами, це той випадок, коли антикорупційна прокуратура вчинила не так, як вважали детективи антикорупційного бюро, тому вони й мовчать. Така відсутність комунікації з боку НАБУ насторожує.

Якщо ми караємо мера, який залучає інвестиції і робить це законно, то це мотивація всім іншим мерам цього не робити,

– зазначив Шабунін.

"Вважаю, що підозра, яку прокуратура висловила меру Львова, є дивною", – підсумував антикорупціонер.

Зазначимо, що 21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку.

Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку. У прокуратурі вважають, що міськрада Львова надто дешево продала землю під парк – за 52 мільйони гривень. Справу відкрили ще три роки тому. Тоді ж слідчі проводили обшуки у Львівській міській раді, а самого Садового в липні 2017 року викликали на допит до Києва.

Мер Львова стверджує, що влада просто блокує будівництво індустріального парку, яке може дати Львову тисячі робочих місць. І запевняє, що грошей на заставу – 50 мільйонів гривень – не має.

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