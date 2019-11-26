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      Відсутність комунікації НАБУ насторожує, – Шабунін про підозру Садовому

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      Коли САП за підтримки НАБУ вручає підозру, як правило, антикорупційне бюро в соцмережах та на сайті пояснює її суть. Проте у випадку з підозрою львівському меру Андрію Садовому такої комунікації щодо доказової бази не було.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

      Читайте також: Це дивний скандал, – Фурса про вручення підозри Садовому

      За його словами, це той випадок, коли антикорупційна прокуратура вчинила не так, як вважали детективи антикорупційного бюро, тому вони й мовчать. Така відсутність комунікації з боку НАБУ насторожує.

      Якщо ми караємо мера, який залучає інвестиції і робить це законно, то це мотивація всім іншим мерам цього не робити,
      – зазначив Шабунін. 

      "Вважаю, що підозра, яку прокуратура висловила меру Львова, є дивною", – підсумував антикорупціонер.

      Зазначимо, що 21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку.

      Чому САП оголосила підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку. У прокуратурі вважають, що міськрада Львова надто дешево продала землю під парк – за 52 мільйони гривень. Справу відкрили ще три роки тому. Тоді ж слідчі проводили обшуки у Львівській міській раді, а самого Садового в липні 2017 року викликали на допит до Києва.

      Мер Львова стверджує, що влада просто блокує будівництво індустріального парку, яке може дати Львову тисячі робочих місць. І запевняє, що грошей на заставу – 50 мільйонів гривень – не має. 

      Три тисячі робочих місць і висока середня зарплата – більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики САП НАБУ Андрій Садовий Новини Львова
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