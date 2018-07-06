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Відсутність сірчаної кислоти загрожує серйозними втратами для економіки

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Володимир Гусак
Володимир Гусак / opposition.org.ua

Відсутність сірчаної кислоти на підприємствах ГМК призведе до серйозних втрат виробників.

Таку думку висловив народний депутат України, член парламентського комітету з питань транспорту Володимир Гусак, виступаючи на засіданні в Держрегуляторній службі, пише "Мінпром".

При цьому він зазначив, що питання вартості кислоти не на стільки важливе, оскільки вона займає невелику частку в собівартості продукції.

"Не так важливо, буде коштувати кислота 30 або 50 дол./тонну в порівнянні з тими втратами, які зазнають виробники у разі відсутності кислоти. Якби вітчизняні виробники сірчаної кислоти могли б забезпечити металургів необхідним обсягом, не було б ніякої проблеми. Якщо це рішення (про введення квот на імпорт кислоти – Ред.) вступить в силу з 1 вересня, то кілька коксохімів на кілька днів зупиняться і будуть величезні проблеми в економіці", – зазначив він.

В. Гусак висловився за необхідність скасування рішення, прийнятого Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі про введення квот на імпорт сірчаної кислоти. "Нехай виробники і споживачі кислоти сядуть за стіл переговорів. Приїдуть директори, вони сядуть і знайдуть рішення, підпишуть меморандум і не буде ніяких проблем", – запропонував нардеп.

"У директора коксохімічного заводу є багато інших питань, які набагато більше впливають на фінансовий результат, на безпеку праці і ефективність. Я думаю що це (прямі переговори між директорами заводів – Ред.) було б найкращим рішенням і його можна знайти", – резюмував він.

Як повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 2 липня встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Дане розслідування по сірчаній кислоті ініціювали Східний ГЗК і об'єднання "Сумихімпром".

Раніше керівники крупних коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.

Теги: імпорт металургія
Джерело: 24 Канал
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