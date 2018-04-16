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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відсутність системи моніторингу навколишнього середовища – одна з головних проблем держави

34 Читать новость на русском
Екологія
Екологія / kstati.dp.ua

В рамках Круглого столу, проведеного в Дніпрі, основним було питання відсутності єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього середовища.

Система повинна виконувати функції спостереження, оцінки, прогнозу і управління екологічною ситуацією.

У великих містах Дніпропетровської області вже працюють "екологічні пости", вони збирають інформацію про стан атмосферного повітря, але юридично вони не законні. Їх роботу, на думку екологів, треба вивести в законодавче поле.

"Суб'єктам господарювання слід впроваджувати систему моніторингу. Це додаткова функція технологічного контролю і сигналізації в разі поломок або відхилення від основних параметрів технологічного процесу", – сказала представник громадської організації "Екологічний Патруль" Тетяна Лампика.

Громадські працівники закликають роботу системи моніторингу зробити загальнодоступною, щоб кожен міг отримувати інформацію про стан екології.

Теги: Екологія Дніпропетровська область
Джерело: 24 Канал
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