Відсутність системи моніторингу навколишнього середовища – одна з головних проблем держави

В рамках Круглого столу, проведеного в Дніпрі, основним було питання відсутності єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього середовища.

Система повинна виконувати функції спостереження, оцінки, прогнозу і управління екологічною ситуацією.

У великих містах Дніпропетровської області вже працюють "екологічні пости", вони збирають інформацію про стан атмосферного повітря, але юридично вони не законні. Їх роботу, на думку екологів, треба вивести в законодавче поле.

"Суб'єктам господарювання слід впроваджувати систему моніторингу. Це додаткова функція технологічного контролю і сигналізації в разі поломок або відхилення від основних параметрів технологічного процесу", – сказала представник громадської організації "Екологічний Патруль" Тетяна Лампика.

Громадські працівники закликають роботу системи моніторингу зробити загальнодоступною, щоб кожен міг отримувати інформацію про стан екології.