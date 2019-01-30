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      Відсутність сну вночі порушує структуру ДНК

      387 Читать новость на русском
      Відсутність сну вночі порушує структуру ДНК
      Відсутність сну вночі порушує структуру ДНК / eazysafe.com

      Науковці вже неодноразово твердять – зміни вночі та відсутність сну погано впливає на здоров’я людини – веде до розвитку ожиріння. А у жінок, які працюють у нічний час, збільшується ризик розвитку раку молочної залози.

      Група вчених з Гонконгу встановила, що відсутність сну ночами пошкоджує ДНК людини, і робить це дуже швидко, пише Wiley.

      Читайте також: Надмірне вживання алкоголю може змінювати ДНК людини

      Автори дослідження зробили такі висновки, ґрунтуючись на дослідах, які вони ризикнули поставити самі на себе. Так, до прикладу, лікарі, які постійно працювали в нічну зміну, після її завершення здавали кров на аналізи.

      Робота вночі порушує структуру ДНК
      Робота вночі порушує структуру ДНК

      Результати 49 зразків показали, що у тих людей, які працювали в нічний час доби, рівень пошкоджень ДНК виявився набагато вищим, ніж у тих, хто працював вдень.

      Автори дослідження підкреслюють, що зміни у ДНК були навіть після однієї ночі без сну.

      Поки результати мають попередній характер, але лікарям вже очевидно, що нічний графік і дефіцит сну призводить до хронічних захворювань. Це перше дослідження, де оцінювалися кількісні пошкодження ДНК у здорових молодих людей з нічним графіком роботи.

      Зміни у ДНК вчені зафіксували навіть після однієї ночі без сну
      Зміни у ДНК вчені зафіксували навіть після однієї ночі без сну

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Лікування
      Джерело: 24 Канал
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