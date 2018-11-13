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      Відсутність тепла в населених пунктах України – це свідчення непрофесійності влади, – Тимошенко

      67 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Юлія Тимошенко закликає членів команди "Батьківщина" по всій Україні стати на захист людей і навести лад у питанні забезпечення їх теплом в опалювальний період.

      Про це лідер партії заявила під час прес-конференції у Тернополі.

      Як наголосила політик, початок опалювального сезону свідчить про те, наскільки хаотично та непрофесійно керують нашою країною.

      Сьогодні без опалення залишаються школи, дитячі садки, лікарні, житлові будинки у багатьох населених пунктах: "Ми бачимо, що відбувається у Кривому Розі, Смілі, де сьогодні мерзнуть люди".

      "Я прошу консолідації з громадами, де поки що не увімкнули тепло. Я прошу наші команди зробити всі необхідні кроки, щоб негайно навести лад і з жорсткими вимогами звернутися до органів влади, які на сьогодні не дали людям тепло", – звернулася Тимошенко до команди "Батьківщини".

      Вона переконана, що для того, "щоб прихід зими не був надзвичайною подією, як завжди", в Україні потрібно навести реальний порядок.

      "Нам потрібно навести лад у державі, який дасть кожному українцю відчуття стабільності, надійності та перспективи на своїй землі", – зауважила вона.

      Новий президент припинить корупцію на нашому природному газі, українські родовища забезпечуватимуть потреби населення, а ціна на газ для людей буде знижена щонайменше вдвічі, заявила Юлія Тимошенко.

      "Для того, щоб знизити ціну на газ, треба припинити корупцію на українському природному газі", – підсумувала голова партії.

      Теги: Новини політики опалювальний сезон Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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