Відсутність тепла в населених пунктах України – це свідчення непрофесійності влади, – Тимошенко

Юлія Тимошенко закликає членів команди "Батьківщина" по всій Україні стати на захист людей і навести лад у питанні забезпечення їх теплом в опалювальний період.

Про це лідер партії заявила під час прес-конференції у Тернополі.

Як наголосила політик, початок опалювального сезону свідчить про те, наскільки хаотично та непрофесійно керують нашою країною.

Сьогодні без опалення залишаються школи, дитячі садки, лікарні, житлові будинки у багатьох населених пунктах: "Ми бачимо, що відбувається у Кривому Розі, Смілі, де сьогодні мерзнуть люди".

"Я прошу консолідації з громадами, де поки що не увімкнули тепло. Я прошу наші команди зробити всі необхідні кроки, щоб негайно навести лад і з жорсткими вимогами звернутися до органів влади, які на сьогодні не дали людям тепло", – звернулася Тимошенко до команди "Батьківщини".

Вона переконана, що для того, "щоб прихід зими не був надзвичайною подією, як завжди", в Україні потрібно навести реальний порядок.

"Нам потрібно навести лад у державі, який дасть кожному українцю відчуття стабільності, надійності та перспективи на своїй землі", – зауважила вона.

Новий президент припинить корупцію на нашому природному газі, українські родовища забезпечуватимуть потреби населення, а ціна на газ для людей буде знижена щонайменше вдвічі, заявила Юлія Тимошенко.

"Для того, щоб знизити ціну на газ, треба припинити корупцію на українському природному газі", – підсумувала голова партії.