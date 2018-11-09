"Відсутня ланка": сюжет та трейлер яскравого мультфільму

Кіностудія Illumination порадувала прихильників мультфільмів новинкою. У мережі опублікували трейлер до пригодницької комедії "Відсутня ланка".

За сюжетом, харизматичний Ліонель Фрост вважає себе найкращим дослідником міфів і знавцем монстрів. Проблема в тому, що ніхто не визнає це. Останній шанс Фроста – подорож до тихоокеанського північного заходу Америки, щоб довести існування легендарної істоти. Дослідник виявляє "відсутню ланку" еволюційної драбини, але дуже милу і важку. Містер "Ланка" заввишки 2,5 метра, важить 280 кілограмів та покритий шерстю

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Відомо, що це буде третьою роботою студії Laika. Режисером мультфільму став Кріс Батлер. Над озвученням працювали знамениті голлівудські актори Х'ю Джекман, Зої Салдана, Тімоті Оліфант, Емма Томпсон, Зак Галіфіанакіс і Стівен Фрай. Прем'єра "Відсутньої ланки" запланована на 5 квітня 2019 року.

Дивіться трейлер до мультфільму "Відсутня ланка" (відео):