Відведення військ на Луганщині та деталі вбивства 9-річного хлопчика у Києві– топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Відведення військ на Станиці Луганській

Розведення сил та засобів у Станиці Луганський було заплановано ще у 2016 році. Проте бойовики понад вісімдесят разів його зривали. І от нарешті це відбулось. За словами військових, українці відійшли на значно меншу відстань, ніж окупанти.

Так, українські війська відійшли на 350-500 метрів біля Станиці Луганської, а проросійські бойовики – аж на 1600 метрів . За попередніми даними, війська з боку російської сторони в районі Станиці Луганської відвели. Однак, представники ОБСЄ ще має підтвердити цей факт.

Дивіться відео: розведення сил біля Станиці Луганської

Жорстоке вбивство 9-річного хлопчика у Києві

9-річного Захара Черевка знайшли вбитим 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця. Ймовірним вбивцею вважають 30-річного Ярослава Богдана. Він був близько знайомий з хлопчиком, оскільки є братом співмешканця матері Захара. Під час допиту підозрюваний у всьому зізнався та розповів деталі злочину, а водолази знайшли речові докази на дні озера.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Суд обрав йому уже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Дивіться відео: хто вбив 9-річного Захара Черевка

Демарш через повернення Росії в ПАРЄ

ПАРЄ 26 червня підтвердила повноваження російської делегації в Асамблеї, при цьому в резолюції не згадується будь-яких санкцій. Після цього делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих 7 країн звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.

Делегації наголошують, що безумовне відновлення прав російської делегації без дотримання Росією будь-якої з численних вимог асамблеї суперечить головним цінностям Ради Європи та її статуту.

Дивіться відео: які країни виступили проти повернення Росії в ПАРЄ

Православна церква України покарала Філарета

Синод Православної церкви України позбавив патріарха Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями. Окрім того, з єпископату ПЦУ виключили священнослужителів, які підтримали Філарета та відновлення Київського патріархату.

Члени Синоду під голосування предстоятеля ПЦУ Епіфанія вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". Але відтепер усі парафії та монастирі міста Києва, які до 15 грудня перебували у складі КП, будуть підпорядковуватися митрополиту Епіфанію. Дивіться відео: як Синод ПЦУ покарав Філарета Окупований Крим на межі епідемії через Росію

Росія п'ять років переконувала світ, що у Криму все гаразд. І лише зараз у російському МЗС заговорили про проблеми. Там фактично погрожують епідеміями в Херсонській області, якщо Україна не відновить водопостачання на півострів.

Окупанти так догосподарювались на півострові, що той почав перетворюватись на пустелю. Те, що у Криму зникає рослинність, підтверджують космічні знімки 2016 і 2018 років. Засолені ґрунти стали не родючими. До слова, орієнтовні збитки від господарювання росіян в Криму міжнародні експерти у 2018 році оцінили у 100 мільярдів доларів.

Дивіться відео: провокації від Росії через нестачу води у Криму