Відведу тебе в IKEA, – Бекхем та Ібрігімовіч затіяли дивне парі

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч та екс-півзахисник збірної Англії Девід Бекхем уклали цікаве парі на результат чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу 2018.

У першому матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 7 липня зійдуться збірні Швеції та Англії.

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Кожен з легендарних футболістів поставив на перемогу своєї збірної.

У своєму Instagram Ібрагімович опублікував спільне фото з Бекхемом кількарічної давнини.

Агов, Девід Бекхем, якщо Англія обіграє Швецію, то вечеря за мій рахунок в будь-якій точці світу, але якщо виграє Швеція, то ти купиш мені все, що я захочу, в IKEA, ок?

– написав Ібрагімович.

У коментарях під фото Бекхем погодився на парі, проте дещо змінив його умови.

Легендарний капітан збірної Англії запропонував шведові у випадку перемоги збірної Швеції особисто з ним сходити закупитись в IKEA. Натомість у разі перемоги збірної Англії Бекхем пропонує Ібрагімовичу прийти на домашній матч англійців на стадіоні "Вемблі" у біло-червоній футболці.

"Хочу, щоб ти прийшов на матч англійської збірної на стадіон Вемблі в її футболці і насолодився фіш-енд-чіпс в перерві матчу", – відповів Бекхем.

Ібрагімовіч пристав на такі умови.



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