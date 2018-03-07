Відверті чорно-білі фото іменитого австралійського митця: спокуслива підбірка

Один з найкращих фотографів Австралії у царині модної та комерційної фотографії Пітер Клоусон славиться своїми чорно-білими портретами.

Роботи митця публікують імениті видання, а деякими своїми творіннями австралієць ділиться в Instagram.

Читайте також: Дружина Лещенка оголилась для відвертого фотосету

"Зазвичай у мене виходить змішувати цілу низку стилів і сплавляти новітні модні тренди в єдине ціле з власними уявленнями про прекрасне. Мої фотографії мають особливу силу, вони чуттєві і таємничо елегантні, до того ж їх шарм часто створюється завдяки моєму зіпсованому почуттю гумору", – коментує свої роботи Клоусон.

Найцікавіше в портретах австралійця те, що він створює їх у чорно-білій гамі, геть позбавляючи багатоколірності.