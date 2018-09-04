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Відверті фото зірок, які здивували безглуздістю: 18+

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Відверті фото зірок у безглуздих образах
Відверті фото зірок у безглуздих образах

Чимало зірок демонструють оголене тіло при першій нагоді: на червоній доріжці, на фотосесіях чи просто під час прогулянки. У такий спосіб знаменитості прагнуть привернути увагу аудиторії до своєї персони.

Але інколи трапляються випадки, коли відверті обрали зірок виходять безглуздими та занадто вульгарними.

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Дивіться далі добірку фото, коли спокусливі кадри зірок точно нікому не сподобалися.

Кім Кардашян:

Майлі Сайрус:

Ніккі Мінаж:

Ріанна:

Румер Вілліс:

Леді Гага:

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Голлівуд Еротика Мода
Джерело: 24 Канал
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