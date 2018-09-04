Відверті фото зірок, які здивували безглуздістю: 18+

Чимало зірок демонструють оголене тіло при першій нагоді: на червоній доріжці, на фотосесіях чи просто під час прогулянки. У такий спосіб знаменитості прагнуть привернути увагу аудиторії до своєї персони.

Але інколи трапляються випадки, коли відверті обрали зірок виходять безглуздими та занадто вульгарними. Читайте також: 60-річна Мадонна шокувала фотографією у мереживній білизні Дивіться далі добірку фото, коли спокусливі кадри зірок точно нікому не сподобалися. Кім Кардашян: Майлі Сайрус: Ніккі Мінаж: Ріанна: Румер Вілліс: Леді Гага: