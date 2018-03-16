Відверті кадри з Instagram відомого жіночого фотографа: фотопідбірка (18+)
Іменитий фешн-фотограф Камеррон Хаммонд спеціалізується на зйомках брендів купальників, нижньої білизни і пляжного одягу.
Фото митець виладає у себе на сайті та в Instagram.
Знімки митець робить на пляжах у різноманітних куточках планети – їх неодмінні атрибути красиві люди та легкий літній настрій.
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Джерело: 24 Канал
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