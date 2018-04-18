Відверто і сексуально: Амаль Клуні з’явилась на вечірці в мереживному червоному топі

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні, Амаль, завітала на вечірку головної редакторки журналу Vogue Анни Вінтур у Нью-Йорку. Для світського виходу Амаль обрала дуже звабливий образ.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Вечірка Анни Вінтур відбулась у її будинку, а організувала вона її з нагоди кадрових перестановок в Conde Nast, де на початку року у Glamour з'явився новий головний редактор – Саманта Баррі.

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Для вечірки юрист Амаль обрала червоний мереживний топ з витриманим декольте, який ідеально підкреслював її фігуру, та зі шлейфом середньої довжини. Як відомо, цей вінтажний топ належить колекції 1980-х років від французького бренду Isabella Allard. Свій наряд Амаль завершила чорними вузькими джинсами, ботильйонами та стильним клатчем.



Амаль Клуні

На вечірку Анни Вінтур також завітали такі зірки як модель Ешлі Грем, актриса Сілена Міллер, дизайнер Віра Ванг та інші.

Нагадаємо, що 40-річна Амаль Клуні нещодавно вперше знялась для обкладинки глянцю Vogue. Відтак травневий випуск журналу прикрасить фото відомої правозахисниці.