Відвідувачі ТЦ "Зимова вишня" могли вибратися з будівлі лише перші п'ять хвилин, – МНС Росії

Міністерство надзвичайних справ у Росії у результаті проведеного розслідування встановило, що відвідувачі ТЦ могли самостійно вибратися з "Зимової вишні" у Кемерові, де 25 березня сталася масштабна пожежа, лише протягом перших п'яти хвилин.

Про це йдеться у розслідуванні МНС Росії.

МНС Росії опублікувало на своєму офіційному сайті розслідування про час, необхідний для евакуації з торгового центру "Зимова вишня" у Кемерові.

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Воно показало, що відвідувачі ТЦ самостійно могли вибратися з будівлі лише в перші п'ять хвилин після виникнення пожежі.

У документі МНС Росії це розслідування містить характеристику об'єкта, сценарій розвитку пожежі, математичні моделі розрахунків поширення небезпечних факторів пожежі.

Схема скупчення людей перед входом на сходову клітку в ТЦ "Зимова вишня" під час пожежі / МНС Росії

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.



Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.