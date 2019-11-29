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      Відвів у закинуту будівлю та зґвалтував: киянина підозрюють у розбещенні школярки

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      У Києві чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку / kyiv.gp.gov.ua

      У Києві затримали 41-річного мешканця, якого підозрюють у зґвалтуванні десятирічної дівчинки. Поліція обрала йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      Через соціальні мережі зловмисник налагоджував контакт із неповнолітніми, додавався до них у друзі та починав спілкування. "Познайомившись із 10-річною школяркою, чоловік почав надсилати їй повідомлення сексуального змісту та фотографії порнографічного характеру", – повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

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      Фігурант розповідав про статеві органи, акти та їх значення, натомість просив школярку надіслати йому особисті фото порнографічного характеру. Через деякий час, після зустрічі із потерпілою, чоловік відвів її у недобудовану закинуту будівлю, де почав торкатись до тіла, цілувати дитину. Але дівчинка змогла вирватись і покинути приміщення.  

      Поліція провела обшук за місцем проживання підозрюваного, де вилучили речові докази злочину. Серед них був мобільний телефон із фото порнографічного характеру, які йому надсилали самі малолітні.


      Скріншот переписки із неповнолітніми / Фото: Нацполіція


      Скріншот переписки із неповнолітніми / Фото: Нацполіція


       Скріншот переписки із неповнолітніми / Фото: Нацполіція


      Скріншот переписки із неповнолітніми / Фото: Нацполіція

      Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів.

      Деталі затримання підозрюваного у відео

       

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      Теги: Діти і неповнолітні Новини Києва Кримінал Київська прокуратура Згвалтування
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