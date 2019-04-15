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      "Віджатий" завод Порошенка в окупованому Криму стане ремонтною базою Чорноморського флоту

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      Конфіскований у Порошенка завод стане ремонтною базою Чорноморського флоту
      Конфіскований у Порошенка завод стане ремонтною базою Чорноморського флоту / Крим.Реалії

      Російські окупанти вирішили зробити базове підприємство для ремонту кораблів свого Чорноморського флоту із Севастопольського морського заводу. Його відібрали у Президента України Петра Порошенка після анексії Криму.

      Для цього нібито розроблена програма "модернізації та технічного переозброєння", повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на "директора" захопленого заводу Володимира Баженова.

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      Він переконує, що на заводі є умови для ремонту, докування, переобладнання і модернізації кораблів та суден різного класу і призначення.

      Завод розташований на двох майданчиках загальною площею 53 гектара. Окупанти повідомляють, що на ньому є два сухих дока, спеціалізовані цехи з ремонту корпусу, виготовлення корпусних конструкцій, суднового обладнання, систем і трубопроводів. Добудова і швартовні випробування нібито проходять у спеціальних набережних, обладнаних необхідними комунікація.

      Наразі офіційної позиції Президента України Петра Порошенка немає, однак 24 канал скерував до Адміністрації Президента відповідний запит. 

      Як окупанти "націоналізували" завод Порошенка?"Севастопольський морський завод" заснували в 1783 році та приватизували у 1990-х. Prime Assets Management, який керує активами концерну "Укрпромінвест" Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited у 2010 році. Malter Enterprises Limited підконтрольна російському бізнесменові Костянтину Григоришину. Після анексії українського півострова Севастопольський морський завод потрапив до рук окупантів – 28 лютого 2015 року окупаційна влада Севастополя ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" цього заводу разом із 12-ма промисловими підприємствами. Тоді там розташували філію російського судноремонтного заводу "Зірочка". У лютому 2018 року прем’єр Росії Дмитро Медведєв своїм розпорядженням перевів "Севморзавод" у федеральну власність. Петро Порошенко наголошує, що де-факто заводом не володіє. Однак окупантам «дарувати його не збирається», тому щороку вносить у декларацію.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Анексія Криму
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