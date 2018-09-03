Вигадана в Україні гра для собак стала світовою кінологічною дисципліною

У Дніпрі пройшов перший Національний чемпіонат з дог-пуллеру. Фіолетові кільця, за якими полюбляють бігати чотирилапі, винайшли в Україні сім років тому. Почавши, як звичайна забавка, з часом така активність перетворилась на світову кінологічну дисципліну.

Ксенія на полі з двома собаками. Це – їхні другі змагання.

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Меншого пса Джета підібрали його на вулиці. Собака безпорідний, виховувати його складно. Другий пес – ротвейлер, виступатиме вже в категорії великих собак. Ксенія каже: не застосовує жодних спеціальних програм для тренувань.

А от, Оксана з собаками на чемпіонат приїхала з Одеси. У неї два тер'єри. Вертлява Фларрі у спорті вже п'ять років.

У жовтні разом із командою представлятиме Україну на першому світовому чемпіонаті з дог-пулеру. Тому тренують її серйозно.

Починали з гри, але зрозуміли, що має бути певна техніка. ми займаємось через день, зранку виходимо на поле і тренуємось,

– розповіла власниця собак Оксана Джура.

Такі кільця Ю пулери винайшли в Україні сім років тому. Тепер їхнє кидання - світова кінологічна дисципліна. А на батьківщині винаходу Національний чемпіонат з дог-пуллеру відбувається вперше. Собаці потрібно впіймати кільце за білою лінією та повернути його господареві. Глядачі кажуть – гра видовщина. Переможець національного чемпіонату з дог-пулеру виступить 7 жовтня у Празі – на світовому чемпіонаті з дог-пулеру.