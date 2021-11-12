Поліцейські вже оголосили підозри двом заарештованим. Слідчі натомість вилучили речові докази протиправної діяльності зловмисників. Про це повідомили 12 листопада.

Зверніть увагу Поліція понад рік збирала докази, щоб затримати ката "Палича"

Деталі злочину

Іноземець, здобувши статус "наглядача" за одним із корпусів спецустанови, якого призначають кримінальні авторитети, почав чинити вплив на арештованих.



Зловмисники чинили вплив на заарештованих / Фото Нацполіції

Допомагав йому співкамерник, який погрозами фізичної розправи вимагав від затриманих неіснуючі борги.



В Одесі викрили затриманих, які організували бізнес в ізоляторі / Фото Нацполіції

Відомо, що уродженець Закавказзя заарештований за підозру в розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло. Його товариша з Одеси затримали за підозрою у створенні терористичної групи.

Що загрожує зловмисникам

Обом фігурантам повідомили про підозру "вимагання, вчинене за попередньою змовою з погрозами". Стаття передбачає позбавленням волі на строк до 7 років.

За "поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі" закон передбачає ще одне ув'язнення на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.