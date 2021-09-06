Виганяє чоловік: в Одесі жінка з 2-місячним немовлям вже 5 діб ночує на вулиці
Джерело:телеграм "Новини Одеси"
В Одесі жінка з немовлям вже 5 добу ночує на вулиці через дії її чоловіка та, очевидно, батька дитини. За словами очевидців, чоловіку заважає виспатись плач немовляти.
У телеграм-каналі стверджують, що жінка з немовлям ночує на дитячому майданчику біля будинку. Однак у поліцію звертатись не хоче.
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Жінка з 2-місячним немовлям ночує на дитячому майданчику
Чоловік п'яту ніч поспіль виганяє на ніч з квартири свою дружину з двомісячною дитиною у мікрорайоні Котовському. Все через те, що малий плаче і не дає спати чоловікові після денної роботи,
– стверджують очевидці.
Натомість жінка з дитиною ночують біля будинку. На відео, знятому очевидцями, помітно жінку, що жінка спить у дитячому ігровому манежі на дитячому майданчику. Неподалік біля неї немовля у колясці.
Жінка лежить на дитячому майданчику, а поруч – немовля: дивіться відео
Очевидці стверджують, що жінка відмовляється звертатись у поліцію. Однак люди у коментарях обурені такою ситуацією – одні не вірять, що це може бути правдою, деякі засуджують чоловіка, інші – радять жінці потурбуватись про себе та немовля.
Інші наголошують – матері варто подумати про безпеку свою та дитини. Адже жінка та немовля на вулиці вночі можуть стати мішенню для злочинців.
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