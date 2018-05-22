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Виглядає ефектно: в мережі з'явилося відео OnePlus 6 із абсолютно прозорою задньою кришкою

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OnePlus 6 з прозорою задньою кришкою
OnePlus 6 з прозорою задньою кришкою / androidcentral

Новий флагманський смартфон OnePlus 6 вже протестували на міцність і тому відомий відеоблогер Зак Нільсон влаштував ґаджету ще одне випробування. Цього разу він показав, як виглядає новинка із повністю прозорою задньою кришкою.

Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі блогера.

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OnePlus 6 став першим флагманом виробника зі скляною задньою кришкою. Він випускається в трьох кольорах: глянсовий чорний, матовий чорний і матовий білий. Також є спеціальна версія OnePlus 6 Avengers Limited Edition в ексклюзивному дизайні.

За допомогою фена Нільсон розігрів клей під задньою кришкою, а потім від'єднав її. При розбиранні блогер виявив, що акумулятор у гаджета білого, а не червоного кольору, як це було у випадку з оригінальним OnePlus One та OnePlus 2. Тому блогер наклеїв на батарею червоний стікер. Потім він зайнявся видаленням чорного покриття зі скляного задника. Після складання у Зака ​​вийшов унікальний варіант OnePlus 6 з прозорою кришкою, під якою видно всі "нутрощі" смартфона.

Встановлення прозорої задньої кришки на OnePlus 6 – дивіться відео

 

Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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