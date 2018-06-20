15:49
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Виглядає неймовірно: з’явилось фото можливого прототипу смартфону Samsung Galaxy S10

1147 Читать новость на русском
Так може виглядати Samsung Galaxy S10
Так може виглядати Samsung Galaxy S10 / Фото з соцмереж

В мережі з’явилось фото, на якому може бути зображений майбутній флагманський смартфон Samsung Galaxy S10. Знімок оприлюднив інсайдер під ніком Ice universe.

Про це пише phonearena.com.

Щоправда, користувач прямо не написав, що на знімку саме Galaxy S10. Та, як відомо, Samsung Galaxy S10 з кодовою назвою Beyond має бути практично безрамковим по периметру дисплея.

Читайте також: Фахівці визначили найкращий Android-смартфон в світі: результат вас здивує

На знімку рамки дійсно мінімальні: на лицьовій панелі немає ані вирізу для гучномовця, ані фронтальної камери, ані будь-яких датчиків.

Щоправда, не можна виключати, що цей знімок лише підробка, створена на базі Galaxy S9.

При цьому компанія Samsung поки не робила офіційних заяв з цього приводу.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скасування депутатської недоторканості: КС схвалив президентський законопроект
сьогодні, 15:03 Скасування депутатської недоторканості: КС схвалив президентський законопроект
355
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сьогодні, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 349
Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
сьогодні, 13:05 Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
358
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1702
Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
сьогодні, 10:06 Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
599
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук