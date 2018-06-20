Виглядає неймовірно: з’явилось фото можливого прототипу смартфону Samsung Galaxy S10

В мережі з’явилось фото, на якому може бути зображений майбутній флагманський смартфон Samsung Galaxy S10. Знімок оприлюднив інсайдер під ніком Ice universe.

Про це пише phonearena.com.

Щоправда, користувач прямо не написав, що на знімку саме Galaxy S10. Та, як відомо, Samsung Galaxy S10 з кодовою назвою Beyond має бути практично безрамковим по периметру дисплея.

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На знімку рамки дійсно мінімальні: на лицьовій панелі немає ані вирізу для гучномовця, ані фронтальної камери, ані будь-яких датчиків.

Щоправда, не можна виключати, що цей знімок лише підробка, створена на базі Galaxy S9.

При цьому компанія Samsung поки не робила офіційних заяв з цього приводу.

This may be a design beyond. pic.twitter.com/lViQUsW1Jv — Ice universe (@UniverseIce) 20 червня 2018 р.

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