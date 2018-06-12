Виглядаю молодшою кожного дня: модель Барбара Палвін порівняла себе з Бенджеміном Баттоном: фото

24-річна популярна угорська модель Барбара Палвін часто публікує селфі у своїх соціальних мережах і має велику кількість шанувальників, яких вражає мила і дещо дитяча зовнішність супермоделі.

Так, Барбара опублікувала нове селфі, на якому зазначила, що кожного дня виглядає все молодшою. Про це модель написала на своїй сторінці в Instagram.

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"Замість того, щоб дорослішати, я відчуваю, що виглядаю молодшою кожного дня. Як?" – прокоментувала світлину Барбара.

Після чого додала хештег Бенджамін Баттон.

Зазначимо, Баттон – головний герой фільму Девіда Фінчера "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". У ньому розповідається історія про чоловіка, який живе у зворотному порядку: народжується старим і молодіє з кожним днем.



Барбара Палвін / Instagram

Допис, поширений Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) 2 Чер 2018 р. о 5:14 PDT