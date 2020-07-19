Десятки майстрів з різних куточків України взяли інструменти, глину і пішли на Говерлу. Усе, аби зайнятися там улюбленим ремеслом.

Як народжувалась традиційна українська кераміка – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Цікаво Яким був почерк Вільяма Шекспіра: у мережі опублікували рукопис його твору

Величезне гончарне коло, глину і воду гончарі завантажили на плечі і почали сходження на Говерлу, аби популяризувати давнє українське мистецтво.

Акція називається "Говерла гончарує". Власне через карантин, який відбувається у всьому світі, митці відчувають на собі відсутність ярмарок, виставок. Тому вирішили в такий спосіб привернути увагу до творчості, до мистецтва,

– пояснила майстриня Уляна Джигринюк.

Зголосилися піднятися на найвищу вершину українських Карпат понад 10 гончарів. Допомогти у сходженні з ними рушили рідні та знайомі.

"На найвищій точці 2061 метрів ми будемо встановлювати рекорд, а саме виготовлятимемо на гончарному колі українські традиційні вироби руками наших майстрів", – розповіла співорганізаторка походу Катерина Потабачна.



Гончарство на Говерлі / Скриншот з відео

Іван, аби взяти участь у сходженні прилетів із Нью-Джерсі, де він зараз проживає. Після приїзду до України чоловік відбув карантин, аби долучитись до товаришів.

Читайте також Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який знижує податки для культури

Кілька годин, поки учасники рекорду гончарювали, падав дощ. Коли ж почали спуск пішов град. Та попри примхи погоди майстри задоволені, адже займалися улюбленою справою та ще й на найвищій вершині України. Усю кераміку ,яку зробили залишили на згадку на Говерл.

Дивіться сюжет кореспондентів 24 каналу: