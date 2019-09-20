Виграти у Кличка може навіть Притула, – Лещенко про дочасні вибори мера Києва

Віталій Кличко хоче, щоб Верховна Рада розпустила Київську міську раду та призначила у столиці дострокові вибори. Однак, чи вдасться йому ще раз посісти крісло мера Києва – читайте далі.

Журналіст Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика" сказав, що результати соціологічної групи "Рейтинг" нині є невтішними.

Важливо: Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду

За його словами, хоч Віталій Кличко ще залишається найпопулярнішим політиком в Києві, його перемога на виборах мера буде складним завданням.

Вибори, нагадаю, у нас складаються з двох турів. Так, вже зараз він програє 10% Олександру Ткаченку з "Слуги народу". Крім того, виграти у Кличка може навіть Сергій Притула, який наразі на 1% відстає від мера,

– зазначив Лещенко.

Він додав: "І це – достатньо прогнозований підсумок п'ятирічного правління мера, який дозволив втягнути себе в корупційні скандали, розмінявши світову славу на короткострокові дивіденди від доступу до годівниці. При чому не тільки для своїх соратників, але навіть для себе".

Дивіться повний випуск відеблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка: