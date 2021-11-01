Виграє той, хто зміг мобілізувати свій електорат, – в ОПОРІ прокоментували вибори мера Харкова

У Харкові 31 жовтня відбулися вибори мера міста. Експерти переконані, що перемогти у гонитві за крісло зможе той, хто активно працював над мобілізацією свого електорату і постійно тримав його в тонусі.

Таку думку висловив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Неберикут. Він підкреслив, що явка завжди грає комусь на руку.

До слова У Харкові пройшли вибори міського голови: усі деталі, фото та відео

За його словами, існує 2 підходи до мобілізації електорату:

ідеологічний – де кандидати чи представники політсил мають свій "ядерний" електорат, який прихильний до них через певну позицію чи ідеологію;

інституційний – пов'язаний зі статусом чи посадою кандидата, який допомагає йому мобілізувати електорат.

Зокрема, Неберикут навів приклад з лідируючим кандидатом Ігорем Тереховим. Він зазначив, що посада виконувача обов'язків мера Харкова відкриває свої можливості збільшити число та мобілізувати прихильників.

Це не була прямолінійна кампанія, де когось зобов'язували йти голосувати, чи переконували, який кандидат правильний. Проводилась робота з цільовою аудиторією, зокрема освітянами та школярами. Для них відвели багато уваги у виборчій програмі Терехова. Олександр Неберикут Аналітик громадянської мережі ОПОРА

Як ствердив аналітик, саме така цільова аудиторія, добре надається до мобілізації. Зокрема у ситуації, коли люди з різних причин не цікавляться виборами.

Були спроби витурити спостерігачів

За словами Неберикута, серйозних порушень процедури не було. Однак, під час підрахунку голосів спостерігачі мережі ОПОРА інформували, що їхній роботі перешкоджали.

"Їх намагались видалити із виборчих дільниць, а також забороняли здійснення фото- та відеофіксації. Виборчі процедури на етапі підрахунку голосів порушувались десь на 13% дільниць", – додав аналітик.

Вибори мера Харкова: останні новини

У Харкові 31 жовтня містяни обирали нового мера. Станом на 20:00 участь у голосуванні взяли 28,6% виборців.

Водночас при підрахунку голосів одразу на кількох дільницях почали перешкоджати роботі спостерігачів.

Тим часом з'явилися перші результати виборів мера Харкова. Відповідно до них впевнено лідирує Ігор Терехов.



Результати екзитполів виборів мера Харкова / Інфографіка 24 каналу