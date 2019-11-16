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      Вигулював леопарда просто на вулицях Києва: мережу збурили несподівані фото

      291 Читать новость на русском
      Леопард у Києві? / Ілюстративне фото (pixabay)

      Перехожі в Києві помітили чоловіка, який вигулював велику кішку – начебто, леопарда. Ці тварини не можуть бути домашніми за своєю природою, тож є загрозою для людей.

      Фото чоловіка, який гуляє біля Ботанічного саду в Києві з леопардом на повідці, опублікувала 15 листопада спільнота UAnimals у фейсбуці. 

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      Світлини зроблені, пишуть у спільноті, на перетині Назарівської та Льва Толстого.

      Зауважимо, що леопарди – небезпечні тварини, гуляти з ними – небезпечно і для людей, і для самої звірини.

      Утім, користувачі мережі засумнівалися, чи це дійсно леопард, оскільки фото неякісні. Припустили, що це може бути сервал або кіт Ашера.

      Для порівняння: леопард, сервал та кіт Ашера (фото з pixabay)

       

       

      Дивіться також: Рятувальники витягли з вогню крихітне кошеня – зворушливі фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Києва Світ тварин
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