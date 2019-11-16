Вигулював леопарда просто на вулицях Києва: мережу збурили несподівані фото

Перехожі в Києві помітили чоловіка, який вигулював велику кішку – начебто, леопарда. Ці тварини не можуть бути домашніми за своєю природою, тож є загрозою для людей.

Фото чоловіка, який гуляє біля Ботанічного саду в Києві з леопардом на повідці, опублікувала 15 листопада спільнота UAnimals у фейсбуці.

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Світлини зроблені, пишуть у спільноті, на перетині Назарівської та Льва Толстого.

Зауважимо, що леопарди – небезпечні тварини, гуляти з ними – небезпечно і для людей, і для самої звірини.

Утім, користувачі мережі засумнівалися, чи це дійсно леопард, оскільки фото неякісні. Припустили, що це може бути сервал або кіт Ашера.

Для порівняння: леопард, сервал та кіт Ашера (фото з pixabay)

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