Вигулював леопарда просто на вулицях Києва: мережу збурили несподівані фото
Перехожі в Києві помітили чоловіка, який вигулював велику кішку – начебто, леопарда. Ці тварини не можуть бути домашніми за своєю природою, тож є загрозою для людей.
Фото чоловіка, який гуляє біля Ботанічного саду в Києві з леопардом на повідці, опублікувала 15 листопада спільнота UAnimals у фейсбуці.
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Світлини зроблені, пишуть у спільноті, на перетині Назарівської та Льва Толстого.
Зауважимо, що леопарди – небезпечні тварини, гуляти з ними – небезпечно і для людей, і для самої звірини.
Утім, користувачі мережі засумнівалися, чи це дійсно леопард, оскільки фото неякісні. Припустили, що це може бути сервал або кіт Ашера.
Для порівняння: леопард, сервал та кіт Ашера (фото з pixabay)
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