Вихід Британії із Євросоюзу: військові підготувалися до придушення заворушень

Британські військові підготувались до придушення можливих заворушень, якщо Великобританії та Євросоюзу не вдасться укласти угоду щодо Brexit.

Про це повідомляє The Sunday Times.

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Так, план виведення солдатів на допомогу поліції називається No deal ("Ніякої угоди"). План розробили офіцери, які керують операцією Temperer. Вона передбачає вихід військових на вулицю в разі великого теракту.

Ми тісно співпрацюємо з силовиками, включаючи поліцію, створюючи план на випадок непередбачених обставин, щоб ми могли забезпечити безпеку наших громадян,

– заявив представник міністерства внутрішніх справ країни.

Він також назвав заворушення "малоймовірними". Доповідь планують розглянути Національною радою глав поліції в цьому місяці.

Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ будуть розглядати парламенти обох сторін.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.