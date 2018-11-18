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      Вихід Британії із Євросоюзу: військові підготувалися до придушення заворушень

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      У Британії військові підготувалися до придушення заворушень в разі провалу Brexit
      У Британії військові підготувалися до придушення заворушень в разі провалу Brexit / Фото з відкритих джерел

      Британські військові підготувались до придушення можливих заворушень, якщо Великобританії та Євросоюзу не вдасться укласти угоду щодо Brexit.

      Про це повідомляє The Sunday Times.

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      Так, план виведення солдатів на допомогу поліції називається No deal ("Ніякої угоди"). План розробили офіцери, які керують операцією Temperer. Вона передбачає вихід військових на вулицю в разі великого теракту.

      Ми тісно співпрацюємо з силовиками, включаючи поліцію, створюючи план на випадок непередбачених обставин, щоб ми могли забезпечити безпеку наших громадян,
      – заявив представник міністерства внутрішніх справ країни.

      Він також назвав заворушення "малоймовірними". Доповідь планують розглянути Національною радою глав поліції в цьому місяці.

      Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ будуть розглядати парламенти обох сторін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Євросоюз Brexit Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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